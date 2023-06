In Edigheim haben Kinder ein Hotel für Insekten eingerichtet. Ein Hotel für Insekten? Klar, dass ich mir das mal näher angeschaut habe.

In der Kindertagesstätte Edigheim fand zur Hoteleinweihung ein großes Fest statt. Leiterin Alexandra Wolf hat alle Kinder, Eltern und Gäste empfangen. Erstmal wurde gemeinsam ein Lied gesungen und dazu getanzt. Es war eine großartige Stimmung, aber dann wollte ich natürlich das Insektenhotel sehen. Die Kita durfte das Insektenhotel vom Hackgarten übernehmen – der gehört zum Hackmuseum und dort werden von vielen Leuten mitten in der Stadt liebevoll Beete mit Pflanzen gepflegt.

Das Insektenhotel hat die Form eines Hauses, ist aber nach einer Seite hin offen. Die Zimmer bestehen aus Fächern, die etwa mit Bambusstäben, Schilf oder Tannenzapfen gefüllt sind, die ein gemütliches Zuhause für die verschiedensten Gäste sein werden. Kleine Bewohner wie Wildbienen, Florfliege und Mauerbienen können in dem Hotel einen sicheren Aufenthaltsort finden. Für die Florfliege wurde sogar ein eigener roter Holz-Kasten angefertigt, um ihr „Zimmer“ besonders schön für sie einzurichten.

Alexandra Wolf zeigte mir das große Holzgerüst und erklärte mir, dass dort viele verschiedene Insektenarten einziehen werden. Sie finden dort Schutz vor Wind und Wetter. In dem Haus gibt es kein Essen wie in einem normalen Hotel, sondern nur eine Unterkunft. Und warum brauchen Insekten so ein Hotel überhaupt? Alexandra Wolf erzählte mir, dass der Lebensraum für die Insekten immer kleiner wird. Außerdem sollen die 63 Kinder in der Kita lernen, wie sie helfen können. „Was man pflegt und liebt, das schützt man auch und so können Kinder lernen, jeden Tag der Welt etwas zurückzugeben“, sagte Alexandra Wolf. Sie erzählte mir auch, dass die Kinder es lieben, im Garten mit anzupacken und „auch mal richtig die Wutz rauslassen im Matsch“. Das konnte ich natürlich verstehen. Ich liebe es auch, mit meinen Freunden in der Natur alles zu erkunden.

Die Zimmer im Insektenhotel waren von den Kindern schnell gefüllt. Es war ganz einfach , ein Zuhause für viele Tiere zu schaffen. Gespendet hat es die Naturschutzorganisation Orbea. Chef Klaus Eisele achtete darauf, dass auch alles richtig gemacht wurde. Von ihm wollte ich wissen, wie man Insekten noch weiterhelfen könnte. In den vergangenen 30 Jahren seien 80 Prozent der Insekten verschwunden, sagte Eisele. „Um Insekten zu schützen, muss man sie behandeln wie ein Tier und nicht wie ein Ungeziefer. Insekten sind sehr wichtig für die Natur. Durch Projekte wie dieses Hotel können junge Menschen der Natur zu helfen.“ Das finde ich prima. Ich und meine Familie werden jetzt auch ein Insektenhotel bauen.