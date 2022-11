Mehr als fünf Jahre nach dem letzten Treffen hat die Lokalredaktion Ludwigshafen ihre freien Mitarbeiter am Dienstagabend zu einer Versammlung ins Clubhaus des BASF-TC eingeladen – um nach der vor allem coronabedingten Zwangspause über eine zeitgemäße Berichterstattung, neue Produktionsstrukturen und sich verändernde Anforderungen zu sprechen. Chefredakteur Michael Garthe und sein Stellvertreter Uwe Renners nutzten die Gelegenheit, um über Entwicklungen in der Lesermarktforschung zu informieren. Mit den Redaktionsleitern Steffen Gierescher und Michael Schmid ehrten sie zudem mehrere freie Mitarbeiter für herausragende Leistungen: Marco Partner (Kürzel: mpt), der für unsere Mannheim-Seite und die Kultur schreibt, Stefan Naumer (nau), der für den Lokalsport tätig ist, sowie die Allrounder Volker Endres (env), Christian Gaier (gai) und Gerhard Bühler (büg). In Abwesenheit wurden zudem Saskia Helfenfinger-Jeck (kia), Thomas Leimert (thl), Gereon Hoffmann (ghx) und Markus Müller (mamü) ausgezeichnet.