105 Menschen dürfen sich am 29. Februar in Ludwigshafen besonders freuen: Nach langem Warten ist er endlich da, ihr Geburtstag. Das jüngste Schalttag-Kind der Stadt feiert an diesem Tag zum zweiten, das älteste zum 22. Mal. In diesem Jahr ist es also klar, wann die Party steigt.

Aber was ist in den anderen Jahren? Wird am 28. Februar gefeiert oder am 1. März. Wie gut, dass wir in Deutschland leben – und alles natürlich klar geregelt ist. Denn offiziell werden Schalttagkinder in Nicht-Schaltjahren erst am 1. März ein Jahr älter. Ein Lebensjahr ist erst nach Ablauf des letzten Tages vor dem Geburtstag vollendet. Geregelt ist das in den Paragrafen 187 und 188 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

Dass ein Mensch am 29. Februar Geburtstag hat, ist übrigens nicht immer eine Laune der Natur. Manche Eltern entscheiden sich bewusst für den besonderen Jubeltag. Im St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus etwa war die Geburtshilfe 2016 am Schalttag geplant im Einsatz. Damals gab es einen terminierten Kaiserschnitt. Ein Blick ins Geburtenbuch zeigt: Die Hebammen haben generell am Schalttag gut zu tun. 2020 wurden drei Kinder am zusätzlichen Tag des Jahres im Marienkrankenhaus geboren, 2016 vier – darunter der geplante Kaiserschnitt –, 2012 zwei, 2008 drei, 2004 eine und 1996 sogar sechs Geburten. Schauen wir mal, wie viele Ludwigshafener Neubürger diesmal am 29. Februar das Licht der Welt erblicken, um in vier Jahren ihre erste große Party am richtigen Geburtstag steigen zu lassen.