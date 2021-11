Treffen der Experten

Wenn die Gebrüder Martin und Axel Buschsieper bei den Heimspielen des Handball-Drittligisten HLZ Friesenheim/Hochdorf in ihrem kleinen und selbst aufgebauten TV-Studio am Hallenrand sitzen und für Sportdeutschland TV von den jeweiligen Drittliga-Partien berichten, dann machen sie aus ihrer Herkunft keinen Hehl. Erst recht nicht, wenn wie bei der letzten Partie gegen den TVG Großsachsen ihr langjähriger Freund und Mitspieler bei der TSG Friesenheim, Thorsten Laubscher, als Experte mit am Kommentatoren-Tisch sitzt. Nicht nur wegen ihres Dialektes fielen die beiden Brüder auf – sie können auch nicht ohne das pfälzische Nationalgetränk, die gekühlte Riesling-Schorle. Die wird selbstverständlich aus dem 0,5-Liter-Dubbeglas getrunken. Da gingen die Kommentare runter wie Öl. Ach ja, dies ist für die drei Burschen eine Herzensangelegenheit. Sie sind nicht nur Handball-Freunde, sondern auch so etwas wie Dubbeglasbrieder. Zum Wohl, die Pfalz. Die drei stießen immer wieder gerne miteinander an. Unter den Kommentatoren bei Sportdeutschland TV, ist dies sicher eine Ausnahme.

Ball im Aus oder nicht

Wenn der Erste auf den Zweiten trifft, dann kann es schon mal sehr hitzig werden. So auch bei der Partie der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz, Gruppe 2, zwischen dem ASV Birkenheide und TuS Oggersheim. Es stand eben viel auf dem Spiel. Die einen wollten ihre Serie von sechs Siegen ausbauen, die anderen unbedingt an die Tabellenspitze. Da wurde auch mal ein Wink des Linienrichters, den die Gastmannschaft stellte, einfach ignoriert. Stattdessen wurde der Ball nach vorne gespielt. Dann kam es plötzlich zu verbalen Gefechten an der Seitenlinie. Das Problem: Kaum einer verstand ein Wort. Beim TuS wird vorwiegend türkisch gesprochen. Aber Cem Citak, der Libero des ASV, der das Seitenaus ebenfalls ignorierte, hatte die Worte des Gästeteams verstanden. Und was tat er? Er erwies sich als fairer Sportsmann, ging noch während das Spiel lief zum Linienrichter der Oggersheimer, drückte ihm die Hand, herzte ihn und entschuldigte sich für sein Verhalten. Da war die Welt wieder in Ordnung. So sollte es auch sein.