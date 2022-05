„Ein Herz für Kinder“ fördert den Neubau der Kinderklinik am St. Marienkrankenhaus in der Gartenstadt mit 165.000 Euro. Damit leiste die Kinderhilfsorganisation einen entscheidenden Beitrag für die bessere Versorgung kleiner Patienten aus Ludwigshafen und Umgebung, freuen sich die Verantwortlichen.

„Wenn ein Kind schwer erkrankt, ist das für Eltern und Familien das Schlimmste. Umso wichtiger ist es zu wissen, dass betroffene Kinder im Krankenhaus gut aufgehoben sind – und nicht allein in einer völlig fremden Umgebung bleiben müssen“, sagt Sarah Majorczyk, Vorstandsvorsitzende des Vereins „BILD hilft – Ein Herz für Kinder“. Der Verein unterstützt die neue Kinderklinik unter anderem mit einer fach- und kindgerechten Raumausstattung und der Anschaffung von bequemen Raumsparbetten, damit die Eltern bei ihren Kindern im Patientenzimmer übernachten können. „Kinder werden am schnellsten wieder gesund, wenn sie während der Behandlung nicht auf die Nähe und den Zuspruch ihrer Eltern verzichten müssen“, sagt Majorczyk.

„Unendlich dankbar“

„Wir sind unendlich dankbar für diese Unterstützung“, sagt Marcus Wiechmann, Geschäftsführer der St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH, die Trägerin des St. Marien ist. „Wir möchten den kranken Kindern und ihren Eltern angenehme Rahmenbedingungen während des Krankenhausaufenthalts bieten, um Ängste zu nehmen und Heilung zu fördern, das wird so möglich.“

Fahnen vor dem St. Marien (Gartenstadt) und dem St. Annastiftskrankenhaus (Mundenheim) weisen auf den Neubau und die dafür benötigten Spenden hin. Foto: K. Hein/Gratis

Die Kosten für den Neubau neben dem St. Marien betragen rund 55 Millionen Euro. 76 Prozent davon werden durch das Land und den Bund gefördert. Es bleiben 15 Millionen Euro, die der Träger selbst aufbringen muss – inklusive der nicht geförderten Mehrkosten, die durch eine patientenorientierte Ausstattung und Planung entstehen, um eine „Wohlfühlatmosphäre“ zu schaffen. „Der Mehrbedarf liegt bei zwei Millionen Euro“, berichtet Fundraisingbeauftragte Rita Schwahn. Kleine und große Spendensummen seien dafür wichtig. Auch den Kontakt zu „Ein Herz für Kinder“ aus Hamburg hat sie hergestellt.

Seit April 2021 ist der Rohbau fertig gestellt. Aktuell arbeiten verschiedene Gewerke am Innenausbau. Zwischenwände sind gestellt, Versorgungsleitungen und Estrich verlegt. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass sie den Umzug der Kinderklinik aus den in die Jahre gekommenen Räumen in Mundenheim ans St. Marien für Anfang 2023 planen können. Dafür sollen noch weitere Dinge zum Wohle der kleinen Patienten und ihrer Familien verwirklicht werden, weshalb Rita Schwahn jeden Tag mit Menschen aus Ludwigshafen und Umgebung spricht und um Spenden bittet. Das St. Marien hat mehr als 1300 Mitarbeiter, 160 Ärzte und rund 400 Betten.

BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ startete 1978 als Aktion für mehr Verkehrssicherheit in Deutschland und ist heute eine international aktive Hilfsorganisation, die sich für Kinder als schwächste Mitglieder der Gesellschaft einsetzt.

Im Netz