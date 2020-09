Endlich wieder Leben auf dem Neuen Messplatz: Es wirkt vertraut, und doch ist dieses Jahr vieles anders. Die Veranstaltung „Fun & Food“ beendet einen knapp sechsmonatigen Stillstand. Auf rund 6000 Quadratmetern haben 40 Schausteller einen „mobilen Freizeitpark“ aufgebaut, der täglich für Abwechslung sorgen soll.

Den Verantwortlichen war die Erleichterung anzumerken. „Das war eine größere Anstrengung als eine normale Oktobermess mit 150 Beschickern“, atmete Stephan Schuster tief durch. Der Vorsitzende des Mannheimer Schaustellerverbandes lobte zum einen die städtische Tochter E&P als Veranstalter – in Person vertreten von Marktmeister Patrick Müller – zum anderen die Kommune mit den unterschiedlichsten Fachbereichen und besonders seine organisierten Schausteller, die im Vorfeld sehr flexibel und kreativ alle Hindernisse umschifft hatten.

Denn obwohl es nach gebrannten Mandeln riecht, sich Fahrgeschäfte über dem Messplatz erheben und sich Losbuden mit Autoscooter und Bratwurstständen abwechseln, gebe es einen großen Unterschied: „Es ist nicht vergleichbar mit einer normalen Oktobermess“, betonten Grötsch, Schausteller Schuster und auch E&P-Chefin Christine Igel. Denn der „mobile Vergnügungspark ist eingezäunt und nur durch einen Eingang über die Waldhofstraße zu erreichen.

Unklare Angaben vom Land

„Laut der Landesverordnung müssen Volksfeste keine Kontaktdaten erfassen“, erklärte Igel. Aber die Besucher werden gezählt, schließlich bestehe für Großveranstaltungen nach wie vor eine Höchstgrenze von 500 Menschen. Wobei die Zahlen der Landesverordnung nicht ganz schlüssig sind, denn unter freiem Himmel müssen pro Besucher 1,77 Quadratmeter Platz nachgewiesen werden. „Wir haben hier auf dem Messplatz 6000 Quadratmeter. Das genügt also für fast 3400 Menschen“, rechnete die E&P-Chefin vor. Beschweren will sich darüber jedoch keiner. Alle sind froh, ein Hygienekonzept entwickelt zu haben, dass in Mannheim wieder Veranstaltungen und einen abwechslungsreichen Aufenthaltsort für Familien biete. „Für uns ist das aber auch ein Testlauf“, betonte Grötsch mit Blick auf das Jahresende. Wenn Schausteller und Besucher das Konzept gleichermaßen akzeptieren, umsetzen und vor allem diszipliniert einhalten, seien auch Weihnachtsmärkte denkbar.

Kreative Abstandsregeln

Dafür haben sich die Organisatoren einiges einfallen lassen. Den übergroßen roten „Fun&Food“-Handschuh zum Beispiel. Der signalisiert nicht nur von Weitem ein „Zusammenhalten“, sondern ist bei ausgestrecktem Arm auch ein Abstandhalter auf 1,5 Meter. Ein Einbahnstraßensystem gehört ebenfalls zum Konzept der Veranstalter. „Es gibt überall die Möglichkeit zur Händedesinfektion, und es herrscht Maskenpflicht in Wartebereichen, in und an den Fahrgeschäften sowie innerhalb der Sanitäranlagen“, zählte Igel auf. Beim Rundgang über den Platz sowie auf festen Sitzplätzen in der Gastronomie könne auf den Mund-Nasenschutz verzichtet werden. „Außerdem hat natürlich auch jeder Standbetreiber noch einmal sein eigenes Hygienekonzept zu erfüllen“, ergänzte Schuster. So müssten etwa die Sitzplätze der Fahrgeschäfte oder auch Haltegriffe immer wieder desinfiziert werden. Eine Aufgabe, die von den Schaustellern gerne übernommen wird. „Wir sind einfach alle froh, dass es jetzt endlich wieder losgeht.“

Noch Fragen?

Der mobile Vergnügungspark „Food & Fun“ öffnet vom 12. September bis zum 11. Oktober täglich ab 13 Uhr. Die Besucher von „Fun & Food“ erhalten außerdem bei Vorlage ihrer Einlassbänder einen ermäßigten Eintritt ins Technoseum.