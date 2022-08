Im Ludwigshafener sozialen Brennpunkt Bayreuther Straße ist ein Mann totgeprügelt worden. Ein 45-Jähriger musste sich wegen des Vorwurfs des Totschlags vor Gericht verantworten. Jetzt ist der Prozess geplatzt. Warum, lesen Sie hier.

Diese Woche beginnt das Filmfestival auf der Ludwigshafener Parkinsel. Etliche Prominenz hat sich angesagt, doch es gibt neben protestierenden Anwohnern ein anderes Problem: Wegen der Trockenheit werfen die Bäume im Stadtpark ihr Laub ab. Mehr dazu hier.

Bei Sylke und Andreas Vietz zu Hause in Flomersheim ist immer was los. Das Ehepaar päppelt kranke Hunde auf. Jedes der Tiere hat ein anderes Handicap. Welche berührenden Schicksale sich dahinter verbergen, lesen Sie hier.

600 Quadratmeter Waldfläche haben am Wochenende in Speyer-Nord gebrannt. Ein Anwohner beschreibt, wie nah das Feuer wirklich am Wohngebiet war und wieviel Glück im Spiel gewesen ist. Warum die Polizei außerdem zwei Kinder sucht, lesen Sie hier.

Diethelm Braun und Thomas Lage aus Neuhofen sind leidenschaftliche Sammler von Kuckucksuhren. Die haben sie auch im Gepäck, wenn sie in „Uhrlaub“ fahren. Mehr zu ihrem Leben im Wolkenkuckucksheim lesen Sie hier.