Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Gäste hatte die November-Blues Session im Kulturzentrum Das Haus. Gitarrist Volker Strifler aus Kalifornien war der mit der längsten Anreise. Und Saxophonist Tommy Schneller aus Osnabrück sang gleich mehrere Frauengeschichten.

Strifler und Schneller feierten im Ludwigshafener Haus ein Wiedersehen. Die beiden haben vor Jahrzehnten in Münster in derselben Bluesband gespielt. Inzwischen sehen sie sich nicht mehr so oft, denn