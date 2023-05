Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir an der Blies Ralf Gebhardt getroffen. Der 61-Jährige stammt aus der Gartenstadt, war als Projektleiter Messebau aber in ganz Europa unterwegs.

Herr Gebhardt, als erstes ist mir ein Donal- Duck-Heft an Ihnen aufgefallen. Sie sind Donald-Fan?

Eigentlich bin ich ein Asterix-Anhänger, aber natürlich auch mit Mickey Maus und