Das DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Eintracht Frankfurt wird zum erhofften Fußball-Feiertag. Ein Großteil der rund 12.000 Zuschauer feiern den 2:0-Erfolg nach den Toren von Marcel Seegert (48.) und Joseph Boyamba (51.). Ein unbeschreiblicher Jubel-Orkan fegt durchs Carl-Benz-Stadion nach dem Schlusspfiff. „Ich habe immer noch Gänsehaut“, gesteht Boyamba.

Die linke Hand zum Jubel erhoben, mit der rechten das Vereinslogo fest im Griff – es ist eine gewohnte Jubelgeste. Man darf getrost davon ausgehen, dass es bei Marcell Seegert nach seinem Führungstreffer mehr war, als reine Folklore. Es war ein Ausdruck von Verbundenheit als gebürtiger Mannheimer mit seinem Club. „Vor zwei Jahren waren wir schon nah dran, heute haben wir es tatsächlich geschafft“, jubelte der 27-Jährige, der als einziger Mannheimer schon beim 3:5 in der ersten Pokalrunde vor zwei Jahren mit auf dem Platz stand.

Was Seegert und der Waldhof beide aneinander haben, wurde aber nicht nur beim Führungstreffer der Waldhöfer deutlich, bei dem der Kapitän punktgenau in die Ecke von Marc Schnatterer hineinflog und vom Fünfmetereck akrobatisch per Kopf (und vielleicht ein bisschen Schulter) zur Führung der Gastgeber vollendete. Es wurde in den gesamten 90 Minuten deutlich, in der Seegert, gemeinsam mit dem etwas auffälligeren Jesper Verlaat ein auch für den Bundesligisten nahezu unüberwindbares Bollwerk in der Innenverteidigung stellte. Das kumulierte nicht nur in dem Torerfolg, sondern auch in der Grätsche gegen den eingewechselten Goncalo Paciencia Minuten vor dem Ende.

Sonderapplaus für Marc Schnatterer

Es war das Spiel, dass sich SVW-Trainer Patrick Glöckner gegen seinen Jugendverein erhofft hatte. Dementsprechend hatte der 44-Jährige nach dem Schlusspfiff ein Dauergrinsen im Gesicht. „Ich wünsche der Eintracht in jedem Spiel alles Gute – nur eben nicht gegen uns.“ Den Auftritt seiner Mannschaft lobte er hingegen in den höchsten Tönen. „Es ist alles so aufgegangen, wie wir es uns vorgenommen hatten.“ Laufstark, kampfstark, spielstark. Attribute, wie sie für die gesamte Waldhöfer Mannschaft galten, ganz besonders aber für Routinier Marc Schnatterer. Der 35-Jährige leitete Angriffe ein, legte Torchancen auf, sorgte per Freistoß selbst für Torgefahr und war, bei Bedarf, auch am eigenen Strafraum Retter in höchster Not. Kein Wunder, dass die komplette Tribüne bei seiner Auswechslung (86.) Sonderapplaus spendete.

Überhaupt freute sich Glöckner auch für die Fans. „Die Kulisse hat uns für unser Engagement belohnt.“ Groß der Jubel bei jedem gelungenen Zweikampf, laut die Unterstützung über 90 Minuten, unbeschreiblich der Orkan nach dem Schlusspfiff. „Ich habe immer noch Gänsehaut“, strahlte Joseph Boyamba, zweiter Torschütze der Gastgeber.

Rückenwind für die 3. Liga

Anders die Gefühlslage von Oliver Glasner nach seinem Pflichtspieldebüt als Eintracht-Trainer. „Nach dem 0:1 haben wir Kopf und Struktur verloren.“ Erst recht nach der Gelb-Roten Karte gegen Abwehrchef Martin Hinteregger. „Deshalb Gratulation zum verdienten Sieg.“ Auf ihn und die Eintracht wartet damit vor dem Bundesligastart noch eine Menge Arbeit. Ganz anders sieht das in Mannheim aus. Zwar ist der SVW in der Dritten Liga bislang noch ohne Sieg, aus dem Triumph im Pokal soll nun aber auch für den Ligabetrieb das nötige Selbstbewusstsein entstehen, hofft Glöckner nach diesem Waldhöfer Festtag.