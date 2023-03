Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Farbefarbefarbe“. Der Titel der jüngsten Ausstellung in der Galerie Lauth ist Programm. Was könnte es Schöneres und Passenderes geben, als den Sommer mit einem Fest der Farben zu feiern? Beteiligt sind mit Klaus Fußmann und Robert Scherkl zwei bewährte Künstler der Galerie. Das erste Mal dabei ist der Schweizer Maler Alex Bär, der sein Atelier im ehemaligen TWL-Umspannwerk in der Raschigstraße hat, aber in Mannheim und seiner Geburtsstadt Zürich lebt.

Bärs Entdeckung gehört zu jenen, die zu Recht als überfällig begrüßt werden müssen. So ganz unbekannt war er ja nicht. An den offenen