Auf ein trotz der Corona-Beschränkungen erfolgreiches Jubiläumsjahr 2020 blickt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zurück. Trotz des Lockdowns konnte das Orchester im 100. Jahr seines Bestehens die Anzahl seiner Veranstaltungen um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Mit seinen Angeboten erreichte es einer Pressemitteilung zufolge rund 170.000 Menschen, was einem Plus von 16 Prozent entspricht.

Mit zwei Festkonzerten „100 Jahre Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“ sei das Orchester zu Beginn des Jahres mit Hoffnung und Stolz in das Jahr 2020 gegangen. Das Orchester habe dann trotz Einschränkungen Wege gefunden, die Musik zu den Menschen zu bringen. Allein von Mai bis Juli habe es bei 150 Live-Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten in Rheinland-Pfalz konzertiert, dabei neue Spielorte erschlossen und mit vielen persönlichen Begegnungen die Beziehung zwischen dem Orchester und den Menschen vor Ort gestärkt. Notgedrungen habe es sich auf kleine Aufführungen konzentriert.

Intendant Beat Fehlmann mit einem Blick in die Zukunft: „Was wird anders und was bleibt gleich, wenn wir diese Pandemie überstanden haben? Das sind aus meiner Sicht die beiden zentralen Fragestellungen der Gegenwart.“rhp/huf