Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit der rumpelnden Fahrt der letzten elektrischen Straßenbahn über das Viadukt ging am 18. Januar 1974 – also am nächsten Donnerstag vor genau 50 Jahren – ein Stück Ludwigshafener Stadtgeschichte zu Ende: Anschließend begann der Abriss der nach der Verlegung des Hauptbahnhofs störenden Straßenüberführung, die seit dem 1. Oktober 1890 die Innenstadt mit dem Hemshof und der BASF verbunden hatte.

Viele Ludwigshafener besitzen noch heute ein Stück dieses Bauwerks - die 1200 Meter langen massiven gusseisernen Geländer wurden mit dem Abriss vor einem