Als Geisteswissenschaftler ist er ein Mann des Kopfes. Als solcher hat Jochen Hörisch, Seniorprofessor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Uni Mannheim, sich nun mit den Händen befasst. Sein neues Buch erzählt die Kulturgeschichte des als Werkzeug und Sinnesorgan so vielseitigen Körperteils.

„Denken Sie an ein Phänomen wie Alexa“, legt Hörisch nahe, um den jüngsten Bedeutungs- und Ansehensverlust des an sich unentbehrlichen menschlichen Tast- und Greiforgans deutlich zu machen. „Da muss ich noch nicht einmal mehr mit der Hand über ein Display wischen, sondern nur noch sprechen. Daran merken Sie, dass die Einsatzdimensionen der Hände extrem zurückgehen.“

Der Autor spricht vom „Zeitalter der Handvergessenheit“, wenn etwa die digitale Sprachsteuerung mehr und mehr Handarbeiten und Fingerfertigkeiten überflüssig erscheinen lässt und ausgerechnet den Händen, die doch über Jahrmillionen eine herausragende Position eingenommen haben in der Entwicklung des Menschen, aktuell kein handfestes öffentliches Interesse zuteil wird.

Andere Körperteile sind populärer

Es seien heute jedenfalls andere Körperteile und Organe gefragter. Der Kopf und das Hirn etwa, die durch die neurologischen Disziplinen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erhielten. Der Magen und andere innere Organe als Gegenstand anhaltender Diskussionen über gesunde Ernährung. „Selbst dem Darm wird in einem der erfolgreichsten Sachbücher der letzten Jahre Charme zugesprochen“, vermerkt Hörisch. „Und meine Frage war eben, warum redet man über ziemlich viele Körperteile, aber über die Hand relativ wenig.“

Von Handel bis Handy

Seine Ausführungen über die Anatomie des dreiteiligen, aus Handwurzel, Mittelhand und fünf Fingern konfigurierten Gebildes und über dessen feines Nervensystem, das den Menschen ihren ausgeprägten Tastsinn verleiht, geraten überschaubar kurz angesichts seiner umfassenden Aufarbeitung der kulturgeschichtlichen Dimension der Hand. „Ich bin kein Mediziner“, erklärt der Philologe dazu und verweist auf die anthropologischen Kapitel seines Buches, das sich dennoch weitaus mehr der Hand im Sprachgebrauch annimmt, in Ableitungen wie „Handel“ und „Handy“ oder Metaphern, wie jener von der schicksalhaften „Hand Gottes“, die er unlängst verstorbene „Fußballgott“ Diego Maradona einmal bemühte, um ein regelwidriges Handspiel zu rechtfertigen.

Viele Beispiele aus der Kulturgeschichte

Mit der Hand und den Händen verbindet jede Epoche ihre eigenen Vorstellungen, macht Hörisch klar, wenn er eine beeindruckende Vielfalt in der Geschichte der Ideen aufzeigt und einordnet. In der Philosophie, bei Herder, Kant, Heidegger und Wittgenstein. In der Bildenden Kunst, deren Protagonisten von Michelangelo bis Georg Baselitz „für handfeste Symbiosen von Kopf- und Handarbeit einstehen“. In Filmen wie dem stummen expressionistischen Klassiker „Orlacs Hände“ mit Conrad Veidt als Pianist, dem nach einem Horror-Unfall die kunstfertigen Hände amputiert werden und ersetzt durch die Gliedmaßen eines Hingerichteten. Vor allem auch im weiten Feld der Literatur von Marc-Uwe Klings „Känguru-Chroniken“ bis zurück zu Ariost. Und immer wieder bei Goethe …

Deutschlands Dichterfürst durchzieht das Buch tatsächlich von der ersten bis zur letzten Seite. „Dass ich Goethe-Fan bin und er wirklich ganz eindeutig fasziniert ist vom Handmotiv“, zählt Jochen Hörisch zu seinen Beweggründen, sich so ausführlich mit Händen zu befassen. „Seltsamerweise ist die zentrale Bedeutung der Hand für Goethes Werk noch gar nicht zur Kenntnis genommen worden“, meint der emeritierte Professor für Neuere Germanistik und Medienanalyse. Dabei sprächen doch „gute Gründe und an Zahl kaum zu überbietende Belege“ dafür, dass es sich dabei „gar um das entscheidende Leitmotiv Goethes handelt“. Ein bisschen zu viel Johann Wolfgang steckt dann schon in diesem Buch, jedenfalls für all diejenigen Leser, die sich zwar für Hände interessieren, aber nicht speziell für Hände bei Goethe.

Noch ein weiteres Sinnesorgan und körperliches Werkzeug beschäftigt Hörisch übrigens. Der Mund. „Einfach deshalb, weil er unglaublich viele Fähigkeiten und Funktionen auf einmal hat“, sagt der 69-Jährige. „Also, vielleicht kommt noch mal ein Buch über den Mund.“

Lesezeichen