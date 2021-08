Dubbegläser kennt jeder in der Pfalz, aber Dubbewäggelscher? In Oppau fährt ein solches Auto herum. Es hat 400 Dellen im Lack und gehört Frank Meier. Der Ortsvorsteher erzählt, wie das passiert ist und wie er aus der Not eine Tugend machte.

Es hätte ein schöner Erholungsurlaub werden sollen. Frank und Daniela Meier hatten Ende Juni einen neuntägigen Aufenthalt in einem Hotel in Bad Birnbach gebucht. Die rund 360 Kilometer lange Anfahrt von Oppau in den niederbayerischen Thermalbadeort in der Nähe von Passau hatte das pfälzische Ehepaar problemlos bewältigt. Das Auto wurde auf dem Hotelparkplatz abgestellt, die Koffer aufs Zimmer gebracht. Das Abendessen war bereits bestellt, als ein Unwetter über den Ort hereinbrach.

Das Gewitter war begleitet von Hagelschlag. Örtliche Medien berichteten, dass so viel Hagel fiel, dass die Straßen mit Radladern geräumt werden mussten. Landwirte halfen mit Traktoren bei den Aufräumarbeiten. Bäume lagen auf den Straßen. Der Kurort war mit Hagelkörnern übersät und glich kurzzeitig einer Winterlandschaft. Das Wasser lief über die Straßen. „Die Hagelkörner waren teils so groß wie Tennisbälle“, berichtet Frank Meier. Dachfenster des Hotels und Ziegel auf dem Dach gingen zu Bruch. Draußen auf dem Parkplatz standen die Autos ungeschützt im Sturm. „Das Ganze hat etwa 20 Minuten gedauert“, erzählt der 58-jährige Ortsvorsteher. Ins Hotelrestaurant kamen Gäste, die von beschädigten Autos auf dem Parkplatz sprachen. Da stand bei Meiers das Essen auf dem Tisch. „Ich habe mir gesagt, wenn die Scheibe drin ist, dann ist sie drin. Wir essen jetzt erst mal was“, sagt Frank Meier.

Frustbier auf dem Balkon

Nach dem Abendessen sah das Oppauer Ehepaar nach seinem Auto. Der Hagel hatte die Heckscheibe zertrümmert und die Rücklichter des Wagens. Die Zierleiste an der Seite hing herunter und der Lack war übersät mit Dellen. Der Wagen wurde umgeparkt und in der Tiefgarage des Hotels abgestellt, damit das Auto über Nacht geschützt war.

„Wir waren gefrustet. Der erste Urlaubstag und dann so was. Meine Frau wollte nur noch heim. Ich habe mich auf den Balkon gesetzt, ein Bier getrunken und habe ihr gesagt: Wir können mit dem Auto in diesem Zustand gar nicht heimfahren“, erinnert sich Meier. Der Hagelschlag sei ärgerlich gewesen, aber es sei ja letztlich nur ein Sachschaden. „Uns ist zum Glück nichts passiert. Ich war froh, dass uns das Unwetter nicht unterwegs auf der Straße erwischt hat“, sagt Meier.

Wirtschaftlicher Totalschaden

Der Oppauer setzte sich am nächsten Tag mit seiner Versicherung in Verbindung, die ihm eine Vertragswerkstatt in der Nähe nannte. „Wirtschaftlicher Totalschaden“, lautete das Urteil der Experten. Der Toyota ist zehn Jahre alt, hat 105.000 Kilometer auf dem Buckel. Die Werkstatt zählte rund 400 Dellen im Lack. Eine vollständige Reparatur des Japaners wäre teurer als der Zeitwert des Wagens gewesen. Meier entschied sich, lediglich die zerstörten Scheiben ersetzen zu lassen: „Es ist ja nur die Optik, ansonsten fährt der Wagen ja noch einwandfrei.“ Immerhin: Die Kfz-Versicherung habe die Reparaturkosten ohne Diskussionen beglichen, schließlich seien nach dem Unwetter jede Menge Schäden gemeldet worden, berichtet Meier.

Die beiden Pfälzer verbrachten dann die restlichen Ferientage in Bad Birnbach. „Es war ein schlechter Start, aber der Urlaub war dann gut. Wir hatten an den restlichen Tagen schönes Wetter. Wir werden da auch wieder hinfahren“, sagt Meier.

Tochter erfindet Namen

Die erwachsene Tochter der Meiers heißt Franziska und studiert Jura. Sie besah sich den elterlichen Kleinwagen mit den 400 Dellen im Lack und meinte: „Wir sind Pfälzer. Wir haben das Dubbeglas und jetzt eben auch ein Dubbewäggelsche.“ Vater Frank eignete sich die pragmatische Sichtweise seiner Tochter an. Sein Parteifreund Frank Dudek bestellte im Internet den passenden Aufkleber für die neue Heckscheibe, der nun seit vergangener Woche das Gefährt des Oppauer Ortsvorstehers ziert.

„Vermutlich bin ich jetzt der einzige Pfälzer, der mit einem Dubbewäggelsche-Aufkleber herumfährt“, meint Meier. Er will den Toyota noch so lange weiterfahren, wie der Wagen hält. Das Auto sei technisch ja sicher, nur der Lack sei eben voller Dellen. Der „Dubbewagen“ könnte also noch eine ganze Weile durch Oppau und Ludwigshafen kurven. Zumal Frank Meier sich im kommenden Jahr einen Jugendtraum erfüllen will: „Seit ich 20 bin, wollte ich ein Cabriolet haben. Nächstes Jahr will ich mir endlich eins kaufen. Im Sommer will ich Cabrio fahren und im Winter dann mein Dubbewäggelsche.“