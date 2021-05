Tempel von unschätzbarem Wert sind vom Islamischen Staat in Syrien pulverisiert worden. Kriege, Katastrophen und Touristen zerstören das Kulturerbe – in Palmyra, in Beirut, in Athen. Zum Glück gibt es historische Fotografien in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen als Gedächtnisarchiv für die Archäologen. Für welche Art von Wiederaufbau sie benutzt werden sollen, ist jedoch umstritten. Manche träumen gar von einem 3-D-Scan.

Eine blühende Oase überraschte einst die Reisenden mitten in der kargen Landschaft der syrischen Wüste. „Palmyra war ein Knotenpunkt zwischen West und Ost für unterschiedliche Kulturen“, erzählt Claudia Braun, Leiterin der Antikensammlung in den Reiss-Engelhorn-Museen. Sie war 2010 noch selbst durch Syrien gereist und von der Weltkulturerbe-Stätte fasziniert. Jeder musste durch diese Oasenstadt, weshalb dort unterschiedliche Kulturen verschmolzen sind. An den Überresten aus der Antike kann man das noch erkennen: Lokal orientalische Traditionen trafen auf griechisch-römische, später kamen die Parther aus dem heutigen Iran hinzu. „Keine Hochkultur entwickelt sich aus sich selbst heraus alleine weiter“, betont Claudia Braun. „Es geht nur weiter, wenn man Einflüsse von außen zulässt.“ Das passt allerdings nicht ins Weltbild verblendeter IS-Terroristen, die dort 2015 in ihrem Bildersturm 2000 Jahre alte Tempel dem Erdboden gleichgemacht haben. Der in Beirut ansässige Fotograf Joseph Eid hat die Oasenstadt innerhalb von zwei Jahren besucht und wenn man seine Vorher-Nachher-Bilder vergleicht, „da blutet einem das Herz“, sagt Braun.

Leer geräumte Akropolis

Ob und was in Syrien gerettet werden kann, müsse das Land selbst entscheiden, wenn wieder Frieden einkehrt. Aber in der Wissenschaft werde schon über den Wiederaufbau nachgedacht. Mit hochmodernen 3-D-Scanverfahren kann man künftig Denkmäler oder Bauschmuck eins zu eins zu rekonstruieren – allerdings ist das Zukunftsmusik und sei noch nicht detailgetreu genug, meint die Archäologin.

Und zu welchem Zustand eines Bauwerks im Wandel der Zeit will man überhaupt zurück: So sei die Akropolis in Athen, die so leer geräumt in einer kahlen Landschaft dastehe, genaugenommen eine Fantasiewelt, die erst unter dem bayerischen Otto I., König von Griechenland, entstanden sei. Einst gab es dort ein osmanisches Dorf, und auch in der Antike sei ein solches Heiligtum ein lebendiger Kosmos gewesen.

Virtueller Spaziergang oder brandneue Bauwerke?

Und wie steht es um die 850 Jahre alte Kathedrale Notre-Dame in Paris, wo im April 2019 ein Feuer den Vierungsturm zum Einsturz brachte? Fünf Jahre später soll der Touristenmagnet wieder geöffnet werden, doch zur Zeit tüfteln Ingenieure, Archäologen, Architekten und Kunsthistoriker noch an der Ruine herum, untersuchen die durch die hohen Temperaturen strapazierten Steine und den Mörtel, diskutieren, wie der Turm errichtet werden könnte: nach historischem Vorbild von 1859 oder gar im neuen, zeitgenössischen Antlitz? „Den Originalzustand gab es schon damals nicht mehr. Das, was abgebrannt ist, war bereits der Eingriff einer späteren Zeit“, meint Archäologin Braun. „Was also rekonstruiere ich und wie?“

An dieser Frage scheiden sich die Geister. Ein zerstörtes Gebäude komplett wieder zu errichten, sei ohnehin nur möglich, wenn genügend Original-Reste vorhanden sind wie etwa bei der Dresdener Frauenkirche. Es dauerte 60 Jahre, bis sie nach dem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg wieder als barocke Schönheit erstrahlte.

Dokumente vor den Fliegerangriffen

Ein Wiederaufbau müsse immer genau abgewogen sein. „Denn will man so ein Disneyland? Ich bin da skeptisch, denn man kann auch durch Visualisierungen Besuchern klar machen, was dort einmal gestanden hat.“ Sehr gelungen findet Claudia Braun meist digitale Animationen, die in Filmen durchaus wirkungsvoll einen Spaziergang durch einst imposante und heute verlorene Stätten simulieren können.

Egal was und egal wie – alle Verfahren müssen mit Fotografien gefüttert werden. Seit der Erfindung des Mediums fasziniert die Menschen diese Chance, ein Abbild der Wirklichkeit zu bewahren. „Für die archäologische Forschung sind historische Fotografien Zeitzeugnisse und eine wahre Quelle.“ Und zwar Fotos aus allen Zeiten. Helmut Gernsheim etwa, dessen zeitgenössische Sammlung in Mannheim betreut wird, war im Zweiten Weltkrieg vor den Fliegerangriffen der Deutschen vom National Buildings Record beauftragt worden, wichtige Bauwerke in London zu dokumentieren und dadurch zu verewigen.

In einer Zeit der Vermessung der Welt

Doch Dokumente aus den Anfängen der Fotografie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wie sie mit den Reisefotografien der Geschwister Reiß heute in den Reiss-Engelhorn-Museen gehütet werden, sind ein besonderer Schatz. „Sie haben eine eigene Ausstrahlung, weil es den Fotografen damals wirklich auf eine Dokumentation ankam“, sagt Claudia Braun. „Entstanden sind sie in der Zeit der Vermessung der Welt, als die Welt auf Platten verewigt worden ist“, erklärt Archivleiter Claude W. Sui.

Nicht nur topographische Fotos für ursprünglich militärische Zwecke, dienen heute den Archäologen, um in der Wüste verschüttete Überreste oder vergessene Straßen aufzuspüren. In Italien, aber auch im Orient und in Ostasien etablierten sich professionelle Fotografen an beliebten Reiserouten des Großbürgertums und versuchten mit sperrigen Plattenkameras das Erhabene der Monumente im rechten Licht einzufangen. Während heute eine Sehenswürdigkeit vor lauter Menschenmassen kaum gesehen werden kann, zeigen historische Aufnahmen das Bauwerk unverstellt. „Allenfalls mit einem Einheimischen, der sich mit seinem Kamel davorstellen sollte, damit das Auge die Dimension erkunden kann“, sagt Claude W. Sui.

Mit der Lupe auf „Bildarchäologie“

Da die Kameras mit dem nassen Kollodiumverfahren funktionierten und mit großen Glasplatten ausgestattet waren, sind antike Stätten wie die libanesischen Tempelanlagen von Baalbek oder Landschaftsaufnahmen wie vom Hafen von Beirut, der im August 2020 durch eine Explosion verwüstet wurde, durchgängig tiefenscharf und extrem detailliert. Wenn Claude W. Sui mit der Lupe eine Foto inspiziert, entdeckt er immer neue Zeugnisse der Vergangenheit, ein Eingraben in Details wie in einer „Bildarchäologie“. Eine Gravur in das Gestein in Baalbek etwa, zeige die Reklame der Fotografendynastie Bonfils, die dort für ihr Studio warben. Das aufwendige und teure fotografische Verfahren finanzierten sie damit, etliche Abzüge an Forscher und Touristen zu verkaufen. Solch kostbare Aufnahmen verstecken sich daher noch in vielen Archiven von Institutionen weltweit wie auch in den Reiss-Engelhorn-Museen.

Heute sind Aufnahmen von Mekka Millionen Dollar wert

Das Mannheimer Archiv der Wissenschaft zugänglich zu machen, sehen Claudia Braun und Claude W. Sui als ihre Pflicht. „Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Dokumentationen vollständig vorhalten“, betont die Archäologin. „Damit alle Zugriff haben und andere Generationen noch etwas damit anfangen können.“

Im Nahen Osten, der einst Opfer des westlichen Imperialismus war, hat sich bereits ein neues Geschichtsbewusstsein entwickelt. Ein Konvolut erster Aufnahmen um 1889 von der Medina in Mekka – erschöpft ankommende Reisende vor den Mauern, im Kreis pilgernde Gläubige am Heiligtum – würden heute für 2,3 Millionen Dollar gehandelt, erzählt der Foto-Experte. „Wo früher Wüstenstämme lebten, sind die Menschen heute wohlhabend. Und sie wollen auf ihre Wurzeln zurückblicken.“

