Badminton: Die Premiere der TuS Neuhofen in der Zweiten Bundesliga Süd endet mit einer deutlichen Niederlage. Im Pfalz-Derby beim SV Fischbach unterliegt der Aufsteiger mit 2:5, liefert dem Heimteam aber einen harten Kampf mit vielen langen Partien. Eine Ausnahme bildet dabei Chiara Marino. Am Sonntag in Bischmisheim ging gar nichts.

Chiara Marino bestreitet an diesem Samstag das Dameneinzel und bekommt es da mit Louisa Marburger zu tun. In zweifacher Hinsicht keine leichte Aufgabe für Chiara Marino, könnte man meinen. Hat doch zum einen ihr Team kurz zuvor recht unglücklich das erste Herren- und auch das Damendoppel verloren, und zum anderen trifft sie auf eine Trainingspartnerin.

Ein Duell ohne Geheimnisse

Die beiden jungen Spielerinnen besuchen nämlich das Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasium, eine Sporteliteschule, und kennen sich gut, wissen um die Stärken und Schwächen der anderen. Marino steht also bei ihrem Debüt in der zweithöchsten deutschen Spielklasse unter Druck. Verliert sie, dann liegt ihr Team nach nur drei Partien fast schon aussichtslos zurück. Aber von dieser Last des Gewinnenmüssens ist der 18-Jährigen nichts anzumerken. Schnell geht sie in Führung und baut ihren Vorsprung aus. Nach fünf Minuten geht der erste Satz mit 11:5 an die seit vier Jahren für Neuhofen spielende Ludwigshafenerin. Und auch im zweiten Durchgang dominiert sie mit ihrem variantenreichen Spiel – einem Mix aus langen harten Schlägen und kurzen gefühlvollen Bällen. Stets hat sie den richtigen Schlag parat und zeigt auch ein gutes Auge bei Schlägen ihrer Gegnerin, die knapp im Aus landen. So geht auch der zweite Durchgang an sie: 11:7. Der Widerstand ihrer Konkurrentin scheint gebrochen zu sein. Zieht doch Marino im dritten Satz davon und braucht beim Stande von 10:3 nur noch den Matchball zu verwandeln. Aber der bereitet ihr überraschenderweise Schwierigkeiten. Louisa Marburger kommt bis auf 7:10 heran. Diese „Schwächephase“ beendet Marino, als sie nach vier vergebenen Matchbällen den fünften verwandelt.

Sie sei „ein bisschen müde“ gewesen, erklärt sie nach dem Spiel, warum sie sich so viel Zeit mit dem Matchball gelassen habe. Dieser in die Länge gezogene Abschluss schmälert ihre starke Leistung nicht, mit der sie den ersten Sieg für ihr Team in diesem Mannschaftskampf und in der Zweiten Liga geholt hat. Angetan zeigt sich die Siegerin von der Atmosphäre in der Sporthalle der IGS Enkenbach-Alsenborn, in der an die 50 Zuschauer für Stimmung sorgen. Den Ligaverbleib nennt Marino als Saisonziel.

Angst des Gewinnenmüssens?

Dass es für den Liganeuling eine schwierige Saison werden dürfte, zeigt nicht nur das Derby gegen Fischbach. Am Sonntag unterlag Neuhofen beim 1. BC Bischmisheim mit 0:7. Während für die TuS-Cracks im Saarland bei der Bundesliga-Reserve nichts zu holen war, verlief das Pfalz-Duell etwas bitter. Zwei Fünfsatzniederlagen von Timo Kettner und Marc Bartel im ersten Herrendoppel sowie Lea Schwarz und Daniela Kasper im Damendoppel hätten anders enden können. Diese Niederlagen führt der Teammanager der TuS Neuhofen, Bernd Kohlenbach, auf „Unerfahrenheit und die Angst vor dem Gewinnen“ zurück. Diese Angst zeigt aber im letzten Match des Wettkampfes Neuhofens Matti-Lukka Bahro nicht – und auch nicht Chiara Marino.