Seit fast einem Jahr bereichert ein bemerkenswertes Porträt den sogenannten „Graffitipark“ an der Brückenkonstruktion unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke. „Buddl“ hieß der junge Mann und ist nun in vielerlei Hinsicht eine Besonderheit. Außer ihm ziert mit dem Schauspieler Sean Connery nur eine weitere Person dauerhaft die Wand.

In Siegerpose mit selbstbewusstem Gesichtsausdruck grüßt der junge Mann die Autofahrer in Richtung Innenstadt oder Kurt-Schuhmacher-Brücke sowie die Fahrradfahrer auf dem Weg in Richtung Schlosspark oder Ludwigshafen. Die Lebensdaten und der Schriftzug verraten den traurigen Hintergrund: „Ruhe in Frieden Buddl“ rufen hier ganz offensichtlich Freunde ihrem Weggefährten hinterher, der kurz vor Vollendung seines 34. Lebensjahrs im Mai 2020 verstorben ist.

Die Mütze des Porträtierten erinnert ein wenig an die berühmte Kopfbedeckung des Trainerurgesteins Klaus Schlappner. Zusammen mit der Farbgebung des Bilds in Schwarz mit blauem Rand und auch ein wenig der Körperhaltung, bekommen ahnungslose Passanten möglicherweise Gedanken an den Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim.

Verbindung zur Waldhof-Fanszene

Ein richtiger Gedanke – und doch auch wieder nicht. Denn die Rückfrage bei den bestens vernetzten ehemaligen SVW-Fanbeauftragten ergibt zunächst nichts Erhellendes. „Ich kannte ihn vielleicht vom Sehen, aber nicht persönlich“, sagten sowohl Martin Willig als auch sein Nachfolger Sören Runke. Der aktuelle Fanbeauftragte Adrian Lischka räumt zumindest eine Verbindung zur aktiven Fanszene der Waldhöfer ein. „Mehr kann ich zur Entstehungsgeschichte dieses Porträts aber nicht sagen.“

Spur führt nach Ilvesheim

Tatsächlich führt die Spurensuche nach Ilvesheim. Zur dortigen Spielvereinigung, wo Felix Bauder, so sein bürgerlicher Name, als Fußballer aktiv war und unter anderem in der Turnierleitung des international renommierten „Inselcups“ mitwirkte – einem A-Jugendturnier, in dem jedes Jahr Namen auftauchen, die sich auch in der Champions League gegenüberstehen könnten. Und natürlich zur Familie des 33-Jährigen. „Ich finde das Bild gut“, betont Vater Harald. Die Initiative dafür sei jedoch aus der Fanszene herausgekommen. Die habe sowohl das Motiv entworfen als auch einen Künstler für das Porträt besorgt. Und selbstverständlich um das Einverständnis der Angehörigen gebeten. Diese waren nach einem Gespräch auch mit der Berichterstattung einverstanden, auch als Dankeschön gegenüber allen Initiatoren.

„Gut getroffen“

„Ich finde, unser Sohn ist auf diesem Bild gut getroffen.“ Knapp ein Jahr nach dem plötzlichen Tod spende das Bild bei jeder Fahrt durch die sogenannte Badewanne entlang der Abzweigung der B 36 Trost. „Man sieht daran, dass er bei seinen Freunden in der Fanszene offensichtlich gut angesehen war“, so der Vater, der zugibt, von diesem Zuspruch selbst ein wenig überrascht worden zu sein. „Wir hatten vor seinem Tod einige Diskussionen über sein Engagement in der Waldhöfer Fanszene, aber gerade deren Zuspruch und die Aktionen haben uns als Familie im vergangenen Jahr sehr geholfen“, berichtet Harald Bauder. „Felix war immer ein offener und freundlicher Typ, der sehr schnell mit allen gut ausgekommen ist.“

Trost und Erinnerung

Das und die offensichtlich enge Verbindung zu seinen Freunden aus der Fanszene liest der Vater aus dem Porträt heraus und hofft, dass er noch lange in der Vorüberfahrt Trost und Erinnerung an seinen Sohn finden wird. Auch wenn er sich da zunächst an eine kleine Eigenheit gewöhnen musste und die Spur wieder zurück nach Mannheim führt: „In Ilvesheim ist ,Buddl’ eigentlich mein Spitzname. So hat niemand zu meinem Felix gesagt.“ Das war in der Mannheimer Fanszene offensichtlich anders.

Hier verliert sich die Spur. Die Fußballfans wollten sich zu dem Porträt nicht äußern. Es spricht ja auch für sich: „Ruhe in Frieden, Buddl!“