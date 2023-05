In der Summe mehr als 1000 Fahrräder werden jährlich im Schnitt in Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer gestohlen. Diebstahl mit einer Codierung zu verhindern, ist das Ziel des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Zuletzt konnten Radler auf dem Gelände von Fahrrad XXL Kalker im Oggersheimer Gewerbegebiet ihren Drahtesel registrieren lassen. Was das bringt, lesen Sie hier.