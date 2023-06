Valentyna Sobetska (53), Vorsitzende der Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar, bittet um Spenden für einen Kleinbus für die Ludwigshafener Partnerstadt Swjahel in der Ukraine. Der Verein erhielt laut Sobetska die Hilfsanfrage nach einem Transporter/ Bus, der auch von Behinderten und Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. Swjahel (vormals Novograd-Volinynskij) ist seit Dezember die neue Partnerstadt von Ludwigshafen. Der gemeinnützige Verein Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar mit Sitz in Ludwigshafen unterstützt bereits seit 2014 Projekte in Swjahel, insbesondere für Kinder und Jugendliche, die Eltern im Krieg verloren haben oder für Menschen mit Behinderungen. Die Hilfsanfrage erhielt die Kinderhilfe vom ukrainischen Partnerverein Harmonia und dem Oberbürgermeister der Stadt Swjahel, Mykola Borowets. Nach deren Angaben sind seit dem Überfall Russlands im Februar 2022 beinahe 2800 Menschen innerhalb der Ukraine nach Swjahel geflohen. Darunter seien auch zahlreiche Kinder und Jugendliche mit Kriegsverletzungen oder Behinderungen, für die ein guterhaltender Kleinbus für den Transport in ein Rehabilitationszentrum dringend benötigt werde. Spenden können auf das Konto der Kinderhilfe DE51 5455 0010 0193 0706 04 bei der Sparkasse Vorderpfalz mit dem Vermerk „Ein Bus für Swjahel“ überwiesen werden.