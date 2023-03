Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Christoph Spendel Group entstand schon Anfang der 1980er-Jahre. Allerdings gab es eine lange Unterbrechung in der Bandgeschichte, weil der Pianist und Gründer in die USA ging und im Jazz-Mekka New York lebte und arbeitete. 2019 startete Spendel das Projekt neu – und dann kam Corona. Im Ella & Louis in Mannheim gibt es Spendels Fusion Jazz am Freitag im Livestream.

Christoph Spendel ist ein enorm vielseitiger Musiker. Vom Modern Jazz bis hin zu elektronischer Chillout-Musik reicht sein Spektrum. Bemerkenswert ist der amerikanische Teil seiner Karriere, wo er in