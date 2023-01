Worauf freuen Sie sich im Jahr 2023: persönlich, in Ludwigshafen, für die Gesellschaft – und was macht Ihnen Mut? Das haben wir die Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal, Armin Grau (63, Altrip, Grüne) und Christian Schreider (50, Ludwigshafen, SPD) gefragt.

Worauf freuen Sie sich persönlich 2023?

Grau: Für mich freue ich mich auf Zeit mit der Familie und mit Freunden, auf Ausstellungen und Konzerte und den Sommer mit den Badeseen um Altrip.

Schreider: Ich habe das Gefühl, dass vielen der Zusammenhalt wieder mehr bedeutet. Auch deshalb freue ich mich 2023 darauf, wieder mehr Gemeinschaft zu erleben: bei Fasnacht, Filmfestival und unseren Kerwen, bei Ausstellungen oder im Pfalzbau. Ich freue mich auf spannende Rückrunden im Sport, vor allem bei unseren Eulen-Handballern. Und auch auf ein paar entspannte Tage am Willersinn, an der Schlicht und dem Lambsheimer Weiher.

Worauf freuen Sie sich in Ludwigshafen?

Grau: In der Stadt freue ich mich auf die Filmfestspiele und die vielfältigen kulturellen Angebote, zum Beispiel im Hack-Museum – und ich hoffe auf Licht am Horizont in der Schuldenkrise.

Für die Grünen in Berlin: Armin Grau. Foto: Steffen Gierescher

Schreider: Für Ludwigshafen hoffe ich, dass sowohl das Land als auch Finanzminister Christian Lindner im Bund den Weg frei machen für mehr Schuldenentlastung. Dafür setze ich mich ein – die Stadt kaputtsparen geht jedenfalls gar nicht.

Und worauf freuen Sie sich für die Gesellschaft?

Grau: Für die ganze Gesellschaft freue ich mich auf ein Ende der Corona-Pandemie, das wir hoffentlich 2023 erreichen, und auf die Arbeit an den Gesetzen, die wir 2023 in Sachen Gesundheitsversorgung und Krankenhauswesen beschließen werden.

Schreider: Für die Gesellschaft freue ich mich darauf, dass wir ein deutliches Stück aus dem Dauerkrisenmodus herauskommen werden – und zwar gestärkt für die Zukunft und mit mehr Wertschätzung für Freiheit und Solidarität.

SPD-Mann in Berlin: Christian Schreider. Foto: Steffen Gierescher

Was macht Ihnen Mut?

Grau: Mir macht Mut, dass wir politisch in einer wirklichen Phase des Aufbruchs stecken und wichtige Veränderungen jetzt anpacken.

Schreider: Mut macht mir, dass die Wirtschaft besser durch die Krise kommt als gedacht. Und dass wir viele gute Vorschläge für die Zukunft entwickelt haben – in meinem Fachbereich zum Beispiel für die Bahn. Und Halt gibt mir, wie viele Menschen sich für meine Arbeit ehrlich bedanken – und dass sie dabei sehen, dass wir als Regierung trotz übelster Umstände bereits jetzt vieles erreicht haben.