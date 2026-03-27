Das Kanalnetz in Mannheim gilt unter Experten als vorbildlich. Zum Weltwassertag konnten sich Laien einen Eindruck davon verschaffen. Ein Erlebnis für alle Sinne.

Eine Wendeltreppe mit 14 Stufen führt vor dem Quadrat F1 nach unten. Dort, in 3,25 Metern Tiefe, zeigte vor mehr als 130 Jahren der badische Großherzog Friedrich I. seinen Gästen die Ingenieursleistung. Dabei hatten die Gäste des Großherzogs gegenüber heutigen Besuchern einen Vorteil: Sie konnten sich zwar über das schon früh funktionierende Abwassersystem freuen, doch in der ersten Mannheimer Hausentwässerungsverordnung von 1892 war die Einleitung von Fäkalien in die Kanalisation noch verboten. Die Nasen von Regent und Gästen wurden demnach wohl nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen.

Eine kleine Plüschratte im Fremdeinstieg des Kanalnetzes sollte die Besucher auf eine der Gefahren im Kanalsystem hinweisen. Foto: Volker Endres

Mittlerweile rinnt ein dunkles Flüsschen durch den Kanal, der in seiner Bauform an eine kleine Kapelle erinnert. Die Duftnote belegt, dass die Verordnung von 1892 mittlerweile nicht mehr gültig ist. Auch deshalb sind Besucher dankbar, dass der Abwasserfluss nach Tagen ohne Regen nur ein kleines Rinnsal ist, das sich von der Innenstadt in Richtung Norden bewegt und von dort am Kurpfalzkreisel nach Westen abbiegt, um dann durch den Neckardüker in Richtung Pumpwerk Ochsenpferch geleitet zu werden.

Arbeit in Abwasserkanälen nicht ungefährlich

Auch Alexander Mauritz freute sich über die regenfreie Zeit. „Ansonsten würde das Wasser hier bis unter die Decke stehen.“ Es ist zu erahnen, wie viel Reinigungsarbeit seine Mitarbeiter des Eigenbetriebs Stadtentwässerung geleistet haben, um den Fremdeinstieg für Besucher repräsentabel zu machen. Trotzdem empfahl sich nach dem Wiederaufstieg die Desinfektion der Hände. Die Mitarbeiter des Eigenbetriebs wachten mit Messgeräten darüber, dass sich keine Giftwolken schädlicher Gase bildeten.

Auf 14 Stufen führt die Wendeltreppe des Fremdeinstiegs ins Herz des Mannheimer Kanalsystems. Foto: Volker Endres

Die Arbeit in den Abwasserkanälen sei schließlich keineswegs ungefährlich, sagte Erste Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) anlässlich des Weltwassertages. „Auch wenn es in Mannheim zum Glück schon längere Zeit nicht zu großen Unfällen gekommen ist.“ Ihr ist die Arbeit des Eigenbetriebes wichtig: „Wasser ist eine endliche Ressource.“ Damit müsse aufmerksam umgegangen werden.

In diesem Jahr stehe der Weltwassertag zudem unter dem Motto der Gendergerechtigkeit. „Weil Frauen und Mädchen vom Wassermangel oft noch stärker betroffen sind: Sie holen Wasser und betreuen die Familien.“ Das werde schwieriger, wenn die Wege weiter werden. Umso wichtiger sei es, aus den Abwässern das Bestmögliche herauszuholen. Auch dabei sei die Mannheimer Stadtentwässerung bereits vorbildlich. Auf der Fläche des Klärwerkes befinde sich eine der größten Photovoltaikanlagen der Stadt und selbst das Abfallprodukt Klärschlamm werde weiterverarbeitet. So komme der Klärschlamm bis zu 40 Tage in den Faulbehälter und erzeuge Klärgas: rund elf Millionen Kubikmeter pro Jahr, die zur Energie- und Wärmegewinnung im Klärwerk bei Sandhofen verwendet werden. So könne der Eigenbetrieb seit 2007 weitgehend auf den Zukauf von Erdgas verzichten.

Pretzell und Mauritz erbaten auch die Mithilfe der Bürger. Als Hinweis darauf diente eine Plüschratte am Zulauf des Kanals. „Natürlich haben wir hier unten Ratten.“ Diese vermehren sich bei einem übergroßen Nahrungsangebot, etwa durch Essensreste in der Kanalisation und auch auf den Straßen. Auch Taubenfütterung sei letztlich vor allem ein Festessen für die Nagetiere. Eine sachgemäße Entsorgung erleichtert damit nicht nur dem Eigenbetrieb die Arbeit, sondern ist auch ein Beitrag zur Gesundheit in der Stadt. Genauso ärgerlich sei feuchtes Toilettenpapier. „Entgegen der Ankündigung der Produzenten zersetzen sich diese Tücher im Wasser nicht“, erklärte Mauritz. Mit Fettresten, die ebenfalls in der Kanalisation landen, gingen sie eine Verbindung ein, die fast die Festigkeit von Zement erreiche. Man möge diese Tücher daher bitte über den Restmüll entsorgen. Auch dies eine Mannheimer Botschaft zum Weltwassertag, der beim Fremdeinstieg viele Besucher erreichte.