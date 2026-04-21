Handspiel ist im Fußball verpönt, spielt aber bei der Berufsorientierung der Stiftung Anpfiff ins Leben eine große Rolle. Denn da kommt das Handwerk ins Spiel.

Stolz sitzen die Spieler der U15 auf dem Sportgelände des Ludwigshafener SC. Sie haben in drei Tagen Ungewöhnliches geschaffen. Dabei ging es weniger um das Einstudieren von Standardsituationen auf dem Fußballfeld sowie taktische Kniffe beim offensiven Pressing und beim geordneten Rückzugsverhalten. Außerdem wurde auch nicht mit dem Ball geübt, sondern eher mit Hammer, Säge, Schraubenzieher und Akkubohrer. Im Zuge der Berufsorientierung arbeiteten die Nachwuchskicker auf ungewohntem Terrain und bauten so in den drei Tagen eine Sitzlounge am Rande des Hauptspielfelds der Sportanlage im Hochfeld.

Auch Steine wurden maßgerecht bearbeitet. Foto: Anpfiff ins Leben/oho

Dabei gibt es durchaus Überschneidungen zwischen Fußball und Handwerk, zum Beispiel die hierarchische Einordnung. In gut funktionierenden Betrieben gibt es Meister als Spielführer, Gesellen und Lehrlinge in der Rolle der Erfüllungsgehilfen sowie Praktikanten, die als Einwechselspieler und Joker fungieren. Über allem steht der Firmeninhaber als eine Art Trainer, der für das große Ganze, also auch für die Leistung „auf dem Feld“ verantwortlich ist.

Heim- und Auswärtsspiele im Handwerk

Je nach Betrieb – egal ob Raumausstatter oder Schreiner – gibt es für den Betrieb außerdem „Heimspiele“ in der gewohnten Umgebung, darunter die eigene Werkstatt, in der Probleme mit größerer Sicherheit gelöst werden, weil nicht nur jeder Handgriff sitzt, sondern jeder auch weiß, wo die Werkzeuge liegen. „Auswärtsspiele“ sind im Handwerk hingegen ebenfalls ein gewohntes Szenario, denn tapeziert wird direkt beim Kunden und auch Leitungen werden an Ort und Stelle und nicht in der Werkstatt verlegt. Mit beiden Situationen müssen die Fußballer umgehen. In beiden Fällen spielt Vertrauen eine große Rolle, denn so wie der Trainer seiner Mannschaft vertraut, die auf dem Feld Tore schießen und Punkte holen will, so vertraut auch der Firmeninhaber auf seine eingespielte Truppe.

Die Jungs waren mit Leidenschaft bei der Sache. Foto: Anpfiff ins Leben/oho

In der taktischen Ausrichtung können Handwerk und Fußball hingegen nur wenig voneinander lernen, denn taktisch gibt es so gar keine Überschneidungen, zumindest im traditionellen Handwerk wie bei Zimmerleuten, Malern und Raumdekorateuren. Die Fotografie ist hingegen noch nicht ganz so alt. Vielleicht gibt es auch deshalb zumindest im Endergebnis taktische Überschneidungen: So hat die sogenannte Hängung, also die Platzierung der fertigen Bilder, durchaus Ähnlichkeiten mit Spielsystemen. Es gibt die Einzelhängung, die eher den Portraits in Sammelalben gleicht, und die Kantenhängung, die nahezu einer Viererkette entspricht, weil die Bilder auf gleicher Höhe sind. Die Reihenhängung entspricht fast einer Taktiktafel und die Inside-the-Lines-Hängung kommt wohl dem am nächsten, was die Niederlande mit Trainer Johann Cruyff als „Total Football“ definiert haben: von außen chaotisch, von innen strukturiert und effektiv. Für Mannschaftsbilder gibt es hingegen wenig Vorgaben, erklärte ein Meisterfotograf: „Das Einzige, was man da machen kann, ist das Modell Orgelpfeifen“, also die Aufstellung nach Größe von einer Seite zur anderen.

Es waren viele Hände gefragt. Foto: Anpfiff ins Leben/oho

Auch das hat die U15-Mannschaft des LSC vermieden. Was bleibt, ist eine schattige Erinnerung an den Einblick der Nachwuchsspieler in unterschiedliche Berufe, in denen gesägt, geschliffen, gemeißelt und letztlich auch verarbeitet wurde, bis am Ende die neue Sitzlounge entstand. Auch da gab es Parallelen zum Sport, denn am Ende zählt nur das Ergebnis.

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