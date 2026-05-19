Verborgen, enthüllt, versteckt – das ist die Geschichte der TWL-Trafostation auf der Parkinsel in aller Kürze. Mittlerweile verschwindet sie beinahe vor dem Hintergrund.

Die bemalte Vorderseite der Trafostation von den Technischen Werken Ludwigshafen (TWL) verschmilzt beinahe mit den Bäumen und Sträuchern im Hintergrund. Je nach Standort werden Baumstämme in der Bemalung nach unten fortgeführt. Die Pixeltechnik tut ihr Übriges dazu, dass die Vorderseite beinahe wie ein Stück des Stadtparks hinter der Hochwasserschutzmauer wirkt. „Ein Mix aus Street Art und improvisierter Illusionen mit Pixel Art als Mural“, würde der Kunstsachverständige dies möglicherweise nennen. Es geht aber auch einfacher – zumindest teilweise.

Seit 2022 verschönert die TWL Trafostationen im Stadtgebiet durch farbenfrohe Graffiti-Kunstwerke. Als Teil des Projekts „ Ludwigshafen soll bunt erstrahlen“ werden triste Stromhäuschen in Zusammenarbeit mit Streetart-Künstlern und lokalen Schulen gestaltet, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Die Parkinsel war ein Vorreiter, denn das Trafohaus gehört noch nicht in das große Rahmenprogramm, sondern ist ein aus der Not geborenes Meisterwerk der Improvisation aus den eigenen Reihen. „Vor der Station waren eine Menge Pflanzen, die entfernt werden mussten“, heißt es von den TWL. Der Grund: Die Erreichbarkeit der Verteilstation muss in jedem Fall gewährleistet sein. Was nach der Rodung jedoch zutage trat, gefiel dem Eigentümer nicht. Es passte weder in die idyllische Parkkulisse noch in die Wohnsituation. Daraufhin sei man auf die Idee gekommen, die Station zu bemalen, um den ästhetischen Ansprüchen von Bewohnern und Besuchern des Naherholungsgebiets entgegenzukommen.

Rückmeldungen rundherum positiv

Es ist nicht überliefert, welche Gedanken sich der damalige TWL-Werksstudent Patrick Green 2020 gemacht hat, als er den Vordergrund für die Parklandschaft dahinter aufgesprüht hat. „Man hat sich darauf geeinigt, dass die Bemalung an die Umgebung angepasst wird“, heißt es dazu von der TWL. Ob Green dabei ein Foto von der Parkinsel machte, es stark vergrößerte und die Pixel als Vorlage für sein Gemälde verwendete, ist nicht mehr nachvollziehbar. Aus der Nähe besteht das Gemälde jedenfalls aus vielen kleinen Vierecken, also Pixeln, die bei übergroßer Vergrößerung von Fotos zutage treten.

Die Rückmeldungen seien rundherum positiv, berichtet die TWL: „Viele haben es als Minecraft oder als verpixeltes Bild wahrgenommen.“ Zumindest beim Computerspiel Minecraft wäre damit auch die Herkunft geklärt. Das verpixelte Bild könnte noch immer alles sein. So soll beispielsweise die Fassade der Mannheimer Popakademie ein Ausschnitt aus einem Porträt von John Lennon, Gründungsmitglied der Band The Beatles, sein. Das ist jedoch auch aus größerer Entfernung nicht eindeutig zu belegen.

Dann doch lieber kleinteiliger und ein Trafohaus, das sich in den Hintergrund der Parkinsel schmiegt. Ganz egal ob Stadtpark, Regenwald oder militärische Tarnung das Vorbild geliefert haben. Schöner als zuvor ist das ehemals mausgraue und bewachsene Trafohaus damit allemal.

Von weiteren Bildern und ihren Geschichten lesen Sie hier:

Als Ludwigshafen an seine Zukunft glaubte

T-Shirt mit „Ludwigshafen“-Schriftzug

Unterschlupf für gefiederte Mitbewohner

Unterschlupf für gefiederte Mitbewohner

Ist das Kunst oder kann das weg?