Ein Laden in der Ludwigstraße verkauft T-Shirts mit „Ludwigshafen“-Schriftzug. In der Rubrik „Ein Bild und seine Geschichte“ begeben wir uns auf Spurensuche.

Sobald sich Außenstehende negativ über Ludwigshafen äußern, ist der Aufschrei der Stadtgesellschaft groß. Das zeigte sich, als ein Spiegel-Reporter beim Trauerzug für Altbundeskanzler Helmut Kohl seine Eindrücke von der Stadt schilderte, und noch mehr, als eine Fernsehsendung auf der Suche nach der „hässlichsten Stadt Deutschlands“ hier fündig wurde – allerdings mit Bildern aus Mannheim.

Dennoch ist der Lokalpatriotismus in Ludwigshafen überschaubar. Das könnte daran liegen, dass es zwar viele Maudacher, Oppauer, Oggersheimer oder Friesenheimer gibt, die „alten“ Ludwigshafener jedoch eine Minderheit zu sein scheinen.

Hauch von Nostalgie

Das T-Shirt mit dem Fraktur-Schriftzug richtet sich offenbar in erster Linie an diese Zielgruppe. Die Fraktur ist eine Schriftart aus der Gruppe der gebrochenen Schriften. Sie war von Mitte des 16. bis Anfang des 20. Jahrhunderts die meistbenutzte Druckschrift im deutschsprachigen Raum. Durch die Lutherbibel und den Buchdruck wurde sie populär. In Deutschland wurde die Schrift schließlich 1941 vom NS-Regime für unerwünscht erklärt, weil sie letztlich unpraktisch war. Die lateinische Schrift domierte und die Fraktur geriet ins Hintertreffen. Heute findet sie sich im Alltag eher selten, beispielsweise noch auf einigen Zeitungsköpfen.

Ob der Shirt-Händler mit diesem LU-Design speziell Ältere ansprechen wollte, ist fraglich. „Hier handelt es sich nicht um einen offiziellen Merchandise-Artikel“, stellt Laura Todaro, Sprecherin der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom), jedenfalls klar. Das Portfolio mit LU-Artikeln, zu denen auch T-Shirts und Socken zählen, ist auch so vielfältig. Publikumsfavorit in der Tourist-Information am Berliner Platz waren im vergangenen Jahr (sicher nicht bei einem jüngeren Publikum) Ansichtskarten, direkt gefolgt vom Dubbeglas zum Ebertparkjubiläum und den Ankernudeln. Auch der gedruckte Kalender mit den schönsten Aufnahmen der Stadt erfreute sich großer Nachfrage. Ganz weit oben, obwohl erst im Jahresverlauf in den Verkauf gekommen, ist das neue Wimmelbuch. Die Stadt-Monopoly-Ausgabe hat es, zumindest bei der Tourist-Information, bislang noch nicht ins obere Drittel der Verkaufsschlager geschafft. Aber das kann ja noch werden.

Für unterschiedliche Anlässe

Die Personengruppe, die sich laut Todaro mit den Werbeartikeln aus und von der Stadt eindeckt, sei dabei ebenso unterschiedlich, wie die Anlässe, zu denen Dubbeglas, Nudeln und Co. verschenkt werden, so Todaro. Arbeitnehmer und Studenten nehmen sie Andenken aus dem Studienort oder Arbeitsplatz mit.

Auch Lokalpatrioten seien sicher dabei, sagt sie mit Blick auf Wow-Socken und die Pinnadeln mit der Aufschrift „Freiwillig in Lu“. Die Anfrage sei für das gesamte Sortiment groß und komme aus aller Welt, aber auch aus dem näheren Umfeld. So sei gerade in der Vorwoche eine komplette Lu-Box als Abschiedsgeschenk für eine Kollegin aus dem Badischen verkauft worden. Weihnachten, Ostern oder Geburtstage seien beliebte Zeitpunkte gerade für die Sammelbox mit verschiedenen Verkaufsartikeln.

Ob der Shirt-Händler in der Ludwigstraße ein ähnlich breites Publikum anspricht, bleibt offen. Zwar verleiht die Schrift dem blauen T-Shirt eine nostalgische Note, doch für jüngere Generationen könnte sie schwer lesbar sein. Endgültig aufzulösen ist diese Frage nicht. Oder ist das T-Shirt einfach ein charmantes Stück für alle, die einen Hauch von Ludwigshafener Nostalgie schätzen – unabhängig vom Alter?