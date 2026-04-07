Formell ist Oberbürgermeister Klaus Blettner nicht nur der Chef der Verwaltung, sondern auch der oberste Feuerwehrmann der Stadt. Da muss er ausgerüstet sein.

Die Feuerwehr rettet Leben, löscht Brände, befreit Unfallopfer aus Autowracks und vieles andere mehr. Oft genug kommt es dabei auf Minuten oder Sekunden an. Umso wichtiger, dass am Einsatzort alle Feuerwehrleute ihre Aufgabe kennen. Das gilt auch für die Floriansjünger, die allein kraft ihrer Funktion zur Truppe gehören.

Nun mag es Menschen geben, die sich bei einem Schadensereignis eher über die Anwesenheit von Löschmeistern oder Brandinspektoren freuen würden als über den Oberbürgermeister. Aber Klaus Blettner (CDU) ist der oberste Feuerwehrmann der Stadt. Damit er als solcher auch erkennbar ist, erhielt der OB vom Feuerwehrkommandanten Stefan Bruck und dessen Stellvertreter Jan Deubel kürzlich eine richtige Einsatzjacke überreicht, die über Titel und Funktion eindeutig informiert.

Bleibt hoffentlich ungenutzt

Bleibt zu hoffen, dass diese Jacke möglichst viele Jahre im Schrank hängen bleibt, denn an den Einsatzort wird der formale Feuerwehrchef lediglich bei Großereignissen gerufen, die durchaus von überregionaler Bedeutung sein können. Von denen sollten sowohl Blettner als auch die Männer und Frauen von Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen Wehren in Ludwigshafen verschont bleiben.

Alle anderen Arbeiten kann der Verwaltungschef den Menschen überlassen, die für die Lebensrettung, die Befreiung von Unfallopfern oder die Brandlöschung ausgebildet worden sind oder diese Ausbildung gerade durchlaufen, wie die sieben jungen Männer und eine Frau, die Blettner Anfang April in ihr neues Amt eingeführt hat – wenn auch da noch ohne Einsatzjacke.