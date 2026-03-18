Dass Lars Pletscher im Dezernat 3 auch für Sport zuständig ist, sieht jeder, der einen Blick in sein Büro wirft. Dort hängt ein gerahmtes Trikot. Was es damit auf sich hat.

Die Kölner Ikone Wolfgang Overath, der italienische Feinmotoriker Andrea Pirlo oder der argentinische Edeltechniker Juan Román Riquelme: Das sind, beziehungsweise waren – unabhängig von ihrer tatsächlichen Rückennummer – nur drei Beispiele für klassische „Zehner“. Spielmacher, Spielversteher, Spieldirigenten, Dreh- und Angelpunkte, Denker und Lenker ihrer Mannschaften. Ihnen zuzuschauen – immer ein Genuss. Pässe, Freistöße, Tore, Tricks und blitzgescheite Vorlagen zum Verlieben.

Links vom Schreibtisch

Was das mit Ludwigshafen zu tun hat? Auf den ersten Blick wenig, auf den zweiten Blick einiges – wenn man das Büro von Lars Pletscher im dritten Stock des Rheincenters am Ludwigsplatz betritt. Der 45-jährige Christdemokrat leitet seit Januar das Dezernat 3 für Bildung, Jugend, Familie und Sport. Insider wissen: Der Beigeordnete und Chef von rund 2000 Mitarbeitern, vormals Geschäftsführender Beamter in Bad Dürkheim, ist großer Fußball-Fan – und das entgeht einem nicht an seinem Arbeitsplatz. Denn links von seinem Schreibtisch hängt ein gerahmtes Trikot mit der Nummer 10, darüber geflockt „Pletscher“.

Geschenk der Familie

„Das Trikot war ein Geschenk meiner Familie. Daher hat es natürlich einen ganz besonderen Stellenwert für mich“, erzählt der gebürtige Ludwigshafener, der mit seiner Frau und den beiden Kindern in Lambsheim im nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis wohnt.

Bei dem Jersey handelt es sich um das neue Trikot im Retrodesign der deutschen Nationalmannschaft – sozusagen ein Volltreffer. „Zum einen bin ich natürlich ein riesengroßer Fan unserer DFB-Elf. Darüber hinaus schaue ich direkt von meinem Schreibtisch auf das Leibchen und freue mich jedes Mal bei diesem Anblick“, sagt Pletscher.

Warum kein VfB-Trikot?

Dennoch drängt sich die Frage auf, warum da kein Trikot des VfB Stuttgart hängt. Immerhin ist Pletscher eingefleischter Anhänger der Schwaben – und zwar seit dem 26. Mai 1984. Beim ersten Besuch im damaligen Neckarstadion unterlag der Klub zwar dem Hamburger SV, holte aber den Meistertitel. Pletscher dazu: „Die VfB-Trikots hängen zu Hause in meinem Schrank und werden regelmäßig für die Stadionbesuche in Stuttgart benötigt – oder auch mal, wenn ich es schaffe, bei den ,Alten Herren’ in Lambsheim mitzutrainieren.“

Pletscher war früher selbst als Kicker (sowie Trainer) aktiv und ein echter Zehner. „Das war meine Nummer.“ Was er aus seinem Hobby Fußball für seinen Job mitnimmt? „Kameradschaft, Teamgeist, ein offenes und faires Miteinander, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen“, sagt er.

Sportlich unterwegs ist auch sein Nachwuchs. Pletschers Sohn spielt Fußball, die Tochter Handball. Beide drücken allerdings einem anderen Herzensverein die Daumen: dem 1. FC Kaiserslautern.

Für Pletscher der beste Kicker aller Zeiten: Pelé. Foto: AFP

Nicht Lionel Messi, nicht Zinédine Zidane, nicht Cristiano Ronaldo – Pelé, Franz Beckenbauer und Johan Cruyff sind für Pletscher die drei besten Fußballer aller Zeiten. Fritz Walter und Lothar Matthäus sind für ihn weitere herausragende Akteure für die Fußball-Geschichtsbücher.

Kunst aus Den Haag

Die gerahmte „10“ ist nicht das einzige Bild in Pletschers Büro. Wobei der zweite – sehr bunte – Wandschmuck eine Hinterlassenschaft seiner Vorgängerin und Parteikollegin Cornelia Reifenberg ist, die Ende 2025 mit 67 in den Ruhestand gegangen ist. Es ist eine Leihe aus dem Hack-Museum.

„Das Werk stammt von Bob Bonies, einem niederländischen Maler aus Den Haag, und gefällt mir ebenfalls sehr gut, sodass ich es gerne übernommen habe“, erzählt Pletscher. Kunst und Sport als Symbiose auf kleinem Spielfeld – das passt irgendwie dazu, dass der 45-Jährige die Kultur an den neuen Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) abgetreten, dafür aber das Sportressort von dem 58-Jährigen übernommen hat.

Ein Trikot von Liverpool-Legende Steven Gerrard würde Pletscher reizen. Foto: dpa

Wenn das mal keine Steilvorlage ist ...

Und wenn er sich ein zweites gerahmtes Trikot im Büro wünschen dürfte? Pletschers Reaktion überrascht: Weder Overath, Pirlo, Riquelme noch Pelé, Beckenbauer, Cruyff oder ein VfB-Spieler kommen ihm da in den Sinn – sondern das Heimjersey eines Mannes, der auf der britischen Insel eine Legende ist. Vor allem beim FC Liverpool, für den er von 1998 bis 2015 über 700 Pflichtspiele absolviert und 186 Treffer erzielt hat: Steven Gerrard, Rückennummer „8“. „Ein beeindruckender Fußballer, der für seinen Verein gelebt hat“, rühmt Pletscher den Ex-Kapitän der „Reds“.

Wenn das mal keine Steilvorlage für ein Geburtstagsgeschenk ist: Am 5. April wird Pletscher 46. Und mit einer „10“ und einer „8“ wäre sein Büro dann quasi volljährig.