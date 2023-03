Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Reihe „Homemade & Fresh“ der Alten Feuerwache in Mannheim ist am Donnerstag, 5. November, die Band Epi zu Gast. Sie verbindet westlichen Jazz und östliche Musikstile zu neuen Klängen. Klangprägend ist die aus Griechenland stammende Eleanna Pitsikaki, die den Kanun spielt. Das ist eine Art Zither mit besonderem Klang und einer sehr langen Tradition.

Musik hat Eleanna Pitsikaki schon sehr früh im Elternhaus erlebt. Ihre Mutter ist Musikerin. Die 1997 auf Kreta geborene Künstlerin erinnert sich gut an ihre Entdeckung des Kanuns: