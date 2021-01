Sich für andere einsetzen, den Menschen in lebensbedrohlichen Lagen helfen – das steht im Zentrum des Feuerwehr-Berufs. Auch während der Corona-Pandemie müssen die 208 Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen stets einsatzbereit sein. Und das unter erschwerten Bedingungen. In dieser besonderen Situation hat die Berufsfeuerwehr nun auch noch Spenden gesammelt. Um das Ansteckungsrisiko über die gesamte Truppe hinweg gering zu halten, waren die Kollegen Anfang 2020 sieben Wochen lang im Wechsel immer eine Woche am Stück kaserniert. Heißt: Eine Woche lang 24 Stunden täglich mit denselben Kollegen verbringen. Das schweißt zusammen – und bringt auf gute Ideen. In diesem Fall: den Förderverein Kindernotarzt zu unterstützen. „Aufgrund von Einschränkungen der Kontakte und Absagen aller Veranstaltungen war das Jahr 2020 für den gemeinnützigen Verein, welcher ausschließlich aus Spendengeldern finanziert wird, sehr anstrengend“, sagt Feuerwehr-Chef Stefan Bruck. Deshalb haben die Feuerwehrleute fleißig gesammelt und konnten nun 700 Euro an den Kindernotarzt Ingo Böhn aus Schifferstadt übergeben. Was für ein Einsatz!