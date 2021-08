Wer heiratet, pflanzt einen Baum. Ein alter Brauch, der inzwischen überholt ist? Anscheinend nicht. Im Friesenheimer Bürgerhain wurden im vergangenen Winter sieben neue Bäume gesetzt. Weitere sollen folgen. Der Grund dafür ist nicht immer eine Hochzeit.

Wer jetzt im Herbst das Hochzeitswäldchen in Friesenheim betritt, dem bieten die zahlreichen Laubbäume einen besonders schönen Anblick. Ein angelegter Weg durch das Wäldchen führt an einer Vielzahl unterschiedlicher Baumarten vorbei. Vögel finden eine Unterkunft in den aufgehängten Nistkästen. Zwei steinerne Stelen stehen an Anfang und Ende des Wegs durch das Wäldchen. In eine Sandstein-Stele eingemeißelte Namen weisen auf die Baumspender hin. „Da der Anlass für eine Baumspende von Anfang an oft eine Hochzeit war, hat sich im Volksmund der Ausdruck Hochzeitswäldchen eingebürgert“, erläutert Michael Cordier die Namensherkunft. Der 67-jährige Ex-Chef der Marketinggesellschaft Lukom, der sich seit Juni im Ruhestand befindet, engagiert sich seit acht Jahren als Vereinsvorsitzender des Grünen Kreises.

Baum fürs Firmenjubiläum

Nicht nur bei Hochzeiten, sondern auch an Geburtstagen und Jubiläen aller Art von Bürgern, Firmen und Vereinen wurden und werden Bäume gestiftet. Das rund 2000 Quadratmeter große Gelände für das Wäldchen in der Nähe des Willersinnweihers habe die Stadt im Jahr 1984 dem Verein zur Verfügung gestellt, erzählt Cordier. Überhaupt gebe es von Anfang an eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt, betont er. In der vergangenen Pflanzperiode im Winter 2019 sind allein im Wäldchen sieben Spenderbäume gepflanzt worden. Sie befinden sich am Rand des Geländes und sind an den umgebenden Stützpfosten leicht zu erkennen. Eine angebrachte Plakette verrät den Namen des Spenders und ein Datum.

Nur noch wenig freie Standorte im Hain

Auf beiden Seiten des Areals mit dem Wäldchen befinden sich noch immer landwirtschaftliche Flächen. In dem Gebiet selbst sind nach rund 35 Jahren nur noch wenige freie Standorte für das Setzen junger Bäume übrig. „Wir haben aber noch genug Möglichkeiten in Parks oder auf freien Flächen überall in der Stadt, um Spenderbäume zu anzupflanzen“, versichert Cordier. Wie er sagt, hat der Verein im vergangenen Winter im Stadtgebiet 20 Jungbäume gepflanzt.

Etwa 7000 Euro, ausreichend für 20 Baumpflanzungen, stehen dem Verein pro Jahr zur Verfügung. Einen Spenderbaum gibt es für 350 Euro. In Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt kümmere sich der Verein dann um die Beschaffung und Pflanzung. Eigentlich sei es mit diesen 350 Euro nicht getan, verweist der 67-Jährige auf die grünen Wassersäcke, die an jedem der Jungbäume im Hochzeitswäldchen angebracht sind. Damit die Setzlinge gedeihen können und die ersten Jahre überstehen, ist mittlerweile intensivere Pflege nötig als früher. Die Kosten würden deshalb wohl eher bei 1000 Euro liegen. Aber wenn ein Baumspender da sei, werde immer eine Lösung gefunden, versichert Cordier. Gerade hat die diesjährige Pflanzzeit begonnen, die etwa bis Januar oder Februar des kommenden Jahres reicht.

Gedenken an Iris Sibla

„Auch wenn noch nicht genug Spender da sind, pflanzen wir schon mal auf Vorrat“, sagt Cordier. Spendenwillige, die sich später melden, könnten dann auf diese Angebote zugreifen, nennt er das Prinzip. „Nichts geht bei uns ohne das Engagement von Bürgern“, betont er ausdrücklich. Eine aktuelle Aktion des Vereins liegt ihm besonders am Herzen. „Wir wollten im Hochzeitswäldchen einen Baum pflanzen für die im Alter von 37 Jahren verstorbene Iris Sibla, die sich mit ihrem Jugendtheater-Projekt sehr verdient gemacht hat“, sagt Cordier. Nachdem ihr Lieblingsplatz nach Aussage der Eltern allerdings die Parkinsel war, sei schnell umentschieden und der Pflanzort dorthin verlegt worden. Auch zur Erinnerung an den ehemaligen Ortsvorsteher Antonio Priolo solle ein Baum gepflanzt werden. An einer schönen Stelle im Hemshof.

Zur Sache