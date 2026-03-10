Die Stadt Schifferstadt lädt auch in diesem Jahr wieder die Brautpaare des Ortes ein, einen Baum für ihre Liebe zu pflanzen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Pflanzaktion dieses Jahr am Samstag, dem 14. März stattfinden.

Seit Mai 1996 erhalten alle Brautpaare zur standesamtlichen Trauung in Schifferstadt einen Baumscheck von ihrem Standesbeamten oder ihrer Standesbeamtin, um ihr Bäumchen fürs Leben zu pflanzen, erläutert die Stadt. Treffpunkt zur diesjährigen Aktion ist um 10 Uhr beim Forstbetriebshof, Adresse: Portheide 72. Es wird einen kleinen Sektumtrunk geben und eine Begrüßung durch Bürgermeisterin Ilona Volk, den Beigeordneten Stefano Tedesco und die Schifferstadter Standesbeamtinnen Sabine Wegner, Bianca Genz und Laura Sprengard. Anschließend können die Paare mit Förster Georg Spang ihren „persönlichen“ Baum pflanzen. 111 Vermählungen hat es laut Stadt im Jahr 2025 beim Schifferstadter Standesamt gegeben. Eingeladen seien aber alle Brautpaare der letzten Jahre, die ihren Baumscheck bisher noch nicht eingelöst haben.

Mitzubringen sind festes Schuhwerk und ein Spaten. Den Baumscheck mitzubringen sei nicht nötig, eine Anmeldung auch nicht, so die Stadt. Die Paare dürften aber gern ein Band oder ähnliches mitbringen, um ihr Bäumchen zu kennzeichnen.