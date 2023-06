Eine Bürgerin aus Maudach hat in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats ihres Stadtteils darüber berichtet, dass Effizienz, also Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit, in der Verwaltung ein Fremdwort ist.

Kopfschütteln hat eine Aktion der Verwaltung bei einer Maudacher Bürgerin ausgelöst. „Die Beobachtung habe ich zwar in Oggersheim gemacht, aber sie hätte auch überall sonst in Ludwigshafen gewesen sein können“, berichtete die Anwohnerin. So habe sie über den Mängelmelder der Stadtverwaltung ein Schlagloch im Bereich der BG-Unfallklinik gemeldet. Und tatsächlich sei auch prompt ein Arbeitstrupp in Bewegung gesetzt worden, der das Loch mit einigen Schaufeln Asphalt aufgefüllt habe.

So weit, so gut: „Aber im Umkreis von wenigen Metern waren noch mindestens fünf weitere Löcher, die die Arbeiter auch gleich mit hätten schließen können“, beklagte sich die Frau empört. Schließlich sei schon allein die Anfahrt für ein einziges Schlagloch unwirtschaftlich. Sie sieht in einer größeren Effizienz ebenfalls Einsparpotenzial im dunkelroten städtischen Haushalt. Auch der Erklärungsversuch durch Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) half da nichts: „Der Auftrag galt eben ausschließlich für das eine Loch“, meinte die Politikerin.