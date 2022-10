Schifferstadt. Volles Haus im alten Rathaus und ein äußerst zufriedenes Publikum – die Hommage an John Lennon „All You Need Is Love – Lennons letzte Jahre“, vorgetragen von Schauspieler Achim Amme und Musiker Volkwin Müller, brachte Lennons letzten Lebensabschnitt nicht nur musikalisch auf den Punkt.

„Happiness is a warm gun“ – der erste Song des Abends spiegelte nicht die Aussage von John Lennons Tante Mimi wider. Denn die wollte ihn nicht in New York besuchen, weil sie nirgendwohin gehe, „wo Leute mit Schusswaffen herumlaufen“. Die Tante spielte zwar eine wichtige Rolle in Lennons Leben, aber der Titel war seiner Liebe Yoko Ono gewidmet. Auch der Titel „Love is the answer“ gibt Hinweise auf seine Liebe zu Yoko Ono. Allerdings stand da schon die sexuelle Freiheit beider im Raum: Sie wollten zusammenbleiben, aber auch andere Sexualpartner haben. Zwischenzeitlich dachte aber gerade Yoko Ono darüber nach, ob sie ein Zusammensein mit Lennon noch wollte oder ob ein einfaches Zusammenarbeiten und Freundesein nicht ausreichen würde. Aber da Lennon so traurig war, ließ sie sich breitschlagen: „Okay, komm zurück.“ Das ist „Real Love“.

Die Geburt von Lennons Sohn

Ein neuer Abschnitt in Lennons Leben begann mit der Geburt seines Sohnes Sean, der am 35. Geburtstag seines Vaters zur Welt kam. Die Geburt war schwierig und Sean kam trotz gegenteiliger Planung per Kaiserschnitt zur Welt. Sein Vater, der sich das Kind gewünscht hatte, sah ihn als Geschenk: „Beautiful Boy“. Er kümmerte sich als Hausmann fortan um John, während Yoko das Geschäftliche in die Hand nahm. Damit wollte er auch den Mangel kompensieren, von seinem Vater Freddy verlassen worden zu sein, was dieser aber bestritt: Er habe sich nicht davongestohlen. Im Song „Mother“ verarbeitete Lennon demnach auch sein Verhältnis zu seinem Vater, das schwierig blieb.

Mit 40 Jahren wurde Lennon bewusst, dass seine Zeit nicht mehr unbegrenzt vor ihm lag. Er richtete sich neben der gemeinsamen Wohnung eine Männerhöhle ein. Außerdem unternahm er auf Yokos Vorschlag eine Fahrt mit einer Segeljacht und geriet in einen Sturm, in dem er das Boot teilweise allein steuerte. Das bescherte ihm die Inspiration für ein neues Album, und, als ihm Yoko auch ihre Lieder vorsang, den musikalischen Dialog der Eheleute: „Just like starting over“. Die Ehe war jetzt in ruhigem Fahrwasser, der Sturm in seinem Inneren hatte sich gelegt.

Das Attentat

Vor seiner Wohnung standen Tag und Nacht Groupies, die Lennon meist freundlich behandelte. Dazu gehörte auch Mark David Chapman, ein typischer Außenseiter, der unter anderem Trost in der Musik der Beatles fand: „Help“. Aber da in seinen Augen mit dem Wohlstand der Band die Ideale der Beatles verraten wurden, entwickelte er Hassgefühle. Seine Rache holte Lennon am achten Dezember 1980 ein: Chapmann feuerte fünf Schüsse auf den Musiker, der seinen Verletzungen erlag.

Mit einer angenehmen, radiotauglichen Stimme las Amme aus seiner Zusammenfassung der Lennon-Biografie vor, um sie mit dazu passenden Songs – wahlweise auf CD oder live vorgetragen von ihm und Müller – zu untermalen. Dabei interpretierten sie die Songs auf ihre eigene gefühlvolle Weise, ohne den Charakter der Lieder aufzugeben. Das stimmige Konzept gefiel den Zuhörern so gut, dass sie zweimal nach einer Zugabe verlangten.

Die beiden Künstler selbst outeten sich als Lennon-Fans. „Meine Eltern hatten Singles der Beatles. Von ihnen ging eine besondere Faszination aus“, erinnerte sich Müller. „John Lennon tauchte immer wieder in meinem Leben auf: Wenn ich durch eine Großstadt gelaufen bin, sah ich sein Bild. Im Auto hörte ich ein Lied von ihm.“

Musik, die nach den Beatles klingt

Ein Journalist brachte schließlich 2013 Amme und Müller zusammen: Die Lesung Ammes und die Musik Müllers würden gut harmonieren. Und so hatten die beiden ihren ersten gemeinsamen Auftritt in Hamburg – auch die Beatles traten dort als Auftakt ihrer Karriere auf. Amme selbst ist Fan der Beatles, seit er Musik hört. Er nahm über sein Tonbandgerät Songs auf und war begeistert, dass er mit seinen Gefühlen gegenüber dieser damals neuen Musik nicht allein dastand. Außerdem konnte er sich von den Beatles Anregungen holen. Und zwar bis heute: Seine jüngste CD „Amerika“ bezeichnen Kritiker als „beatlelesk“.