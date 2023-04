Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit bald einem Monat herrscht Krieg in der Ukraine. Höchste Zeit für einen „Abend für den Frieden“. In der Benefiz-Veranstaltung im Theater im Pfalzbau kamen drei Frauen zu Wort, denen die Situation in der Ukraine allzu vertraut ist.

Einen Abend für den Frieden und gegen den Krieg, für das Zuhören und gegen die Eskalation, kündigte Tilman Gersch, der Intendant des Hauses, an. „Wir fühlen mit