Der 1954 in Friesenheim gebaute Champion 500 ist das letzte fahrbereite Exemplar seiner Art. Der Oldtimer soll eines Tages im Stadtmuseum stehen. Zuvor wird der Wagen an prominenten Stellen in Ludwigshafen ausgestellt. Das regt die Fantasie von Kindern an.

70 Jahre alt ist der Friesenheimer mit den „Kulleraugen“. Die Frontpartie des Kleinwagens erinnert an den VW Käfer. Mit dem Kombi-Model Champion 500 G wollte