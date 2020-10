Maskenpflicht im Freien in Heidelberg vor dem Aus? Das Karlsruher Verwaltungsgericht hat dem Antrag eines Anwohners stattgegeben, der sich gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Teilen der Altstadt gewandt hatte. Die Stadt hatte zum 15. Oktober eine entsprechende Pflicht angeordnet. In einem Eilverfahren kam die Kammer nun zu dem Ergebnis, dass die Allgemeinverfügung in diesem Punkt rechtswidrig sei. Wie das Gericht am Montag mitteilte, liegen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass die Allgemeinverfügung der Stadt über die bereits in der Landes-Corona-Verordnung geregelte Pflicht zum Tragen einer Maske erforderlich ist. Auf Landesebene ist festgeschrieben, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung in Fußgängerbereichen zu tragen ist, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann. Für das Gericht ist nicht ersichtlich, dass es an jedem Wochentag und zu jeder Uhrzeit zu Menschenansammlungen kommen könnte, in denen die Mindestabstände nicht eingehalten werden können.