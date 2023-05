Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Arminia Ludwigshafen lieferte sich mit dem SV Morlautern einen packenden Pokalfight über 120 Minuten und siegte am Ende in einem schweren Spiel beim Tabellenführer der Verbandsliga Gruppe Nord mit 3:2. Das Spiel könnte allerdings am grünen Tisch noch weiter in die Verlängerung gehen, da Morlautern erwägt wegen einer Sperre vor dem Spiel gegen einen Morlauterer Spieler Protest einzulegen.

Die erste gefährliche Aktion im Spiel hatte die Arminia bereits nach drei Minuten als Nico Pantano mit einem strammen Schuss an Bakaray Sanyang im SVM-Tor scheiterte. Es entwickelte sich