Sekretärinnen, die „Fjord“ für eine Automarke halten: Die neue Gruppe „Theaterstad(t)el Ludwigshafen“ stellt sich mit dem „Lustigen Sketch-Abend!“ im Haus vor: mit Erfolg!

„Wir sind eine Betriebstheatergruppe der Stadtverwaltung und fanden nach Corona zusammen“, erläuterten eingangs Vereinsvorstand Patrick Weiß und Regisseur Hilmar Kühn, der auf 45 Jahre Bühnenerfahrung, unter anderem beim Theater Alte Werkstatt Frankenthal, zurückblicken kann. Beide steuerten die einzelnen Episoden aus dem alltäglichen Behördenwahnsinn bei. Neun Monate wurde im Vorfeld für das Stück geprobt.

Aus dem Nähkästchen wurde geplaudert, als ein fiktiver Landrat anlässlich seines Geburtstags eine Rede an die Kreishausbediensteten adressieren wollte und über einer passenden Eröffnung brütete. „Liebe Gemeinde“ schied dabei ebenso aus wie „Liebe Kreishäusler“, was ja mit „Liebe Zuchthäusler“ assoziiert werden könnte, wie er zu seinem Leidwesen feststellen musste. Zum Glück konnte er sich dabei an seinen roten Aktenordner mit der ominösen Aufschrift „ENV“ halten, was für „Ernährungsnotfallvorsorge“ stand und statt trockener Akten tröstenden Eierlikör barg.

Landwirt als Chefsekretärin

Und dann war da noch die Sekretärin, deren Kaffee sich nur zum Gießen der Zimmerpflanze eignet und die nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte ist, was auch ihr sehr attraktives Aussehen nicht wettmachte: Unzufrieden mit seiner bisherigen Chefsekretärin machte sich der Leiter des Ordnungsamts auf die Suche nach einer neuen Sekretärin. Bei den Vorstellungsgesprächen mit Kandidatinnen traf er jedoch auf sehr spezielle Charaktere. Als erste Bewerberin beantwortete Frau Müller die Frage nach der dänischen Hauptstadt mit „Oslo“ und hielt „Fjord“ für eine Automarke. Eine „Dominique“ entpuppte sich als ein „Dominik“, der zusammen mit Sohn J-J im Rasta-Look – dessen Name J-J sollte sich später als Jackson-Jerome entpuppen, was wieder der mitunter seltsamen Namensgebung heutiger Kinder geschuldet war. Er wollte die Stelle haben, weil er vorher als Landwirt selbstständig gewesen war, ihm jedoch seine Plantage von den „Bangert“ der Behörde zugemacht worden sei.

Lust auf Dampfnudeln

Überraschend tauchte noch zu guter Letzt mit Frau von Bierwagen die bisherige Chefsekretärin des Landrats auf, die zu ihrem Leidwesen aber erkennen musste, dass der Ordnungsamtsleiter selbst auch nicht der Hellste war. Sie drehte beim Bewerbungsgespräch den Spieß um und löcherte ihn mit Fragen. Den Geburtsort von Goethe wusste er jedoch ebenso wenig („Weimar?“) wie den Namen der Robinson-Insel („Ouzo?“). Mit den Worten „Da kann ich auch ebenso gut bei meinem Chef bleiben!“ rauschte sie wieder ab. Was wiederum die alte und neue Sekretärin des Ordnungsamtes zum Weinen brachte: „Ich bin halt so apathisch!“ – sie meinte „empathisch“.

„Alla hopp“ trifft „Küss die Hand“: Eine denkwürdige Begegnung mit einem Kellner in einem Wiener Kaffeehaus hatten im nächsten Sketch drei nicht gerade auf den Mund gefallene Pfälzerinnen. Die Sache ging jedoch für eine von ihnen gut aus. Wie, das sei an dieser Stelle nicht verraten.

Wie auch nicht der Ausgang der letzten Sketches, bei dem ein 25 Jahre miteinander verheiratetes Ehepaar über Umarmungen resümiert und ein anderes anlässlich ihrer Silberhochzeit in einem feinen Lokal einkehrt, der Mann Dampfnudeln auf der Speisekarte jedoch vergeblich sucht.

Ein verlockendes Angebot

Der frühe Aufführungsbeginn am Dienstag und am Mittwoch um 18 Uhr erklärte sich durch den behördlichen Dienstschluss, erklärten Weiß und Kühn. Beide Vorstellungen waren ausverkauft. Die Atmosphäre sehr familiär – befanden sich im Publikum doch nur Angehörige der Ludwigshafener Stadtverwaltung. Trotzdem sollte das Ganze nicht betriebsintern bleiben. Mit seinem Sketch-Abend kann sich das zehnköpfige Ensemble ruhig an die Öffentlichkeit wagen. Denn Büros gibt es auch an vielen anderen Stellen in der Chemiestadt. Ein Angebot der neuen Kurpfalzbühne in LU-Oggersheim liegt bereits vor.