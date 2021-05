Die neue Heinrich-Pesch-Siedlung soll einmal Platz für 1500 Menschen bieten. Doch vor dem Bau müssen die bisherigen Bewohner des Areals umgesiedelt werden: Hunderte von Mauereidechsen, die EU-weit streng geschützt sind. Ein Biologe fängt die Tiere. Dabei hilft eine kleine Angel und ein Stück Zahnseide.

Das neue Zuhause der Ureinwohner ist nur ein paar Hundert Meter entfernt. Weil die Mauereidechsen aber nicht alleine dorthin finden und sie sich offensichtlich in ihrem alten, zwar bereits größtenteils gerodeten Revier nach wie vor pudelwohl fühlen, muss Marco Wagemann nachhelfen. Der Diplom-Biologe ist zwar nicht der „Rattenfänger von Hameln“, packt auch keine Flöte aus, aber als „Eidechsenfänger vom Pesch-Haus“ muss er vor allem drei Dinge mitbringen: Zeit, Muse und Sachverstand.

Nur so gelingt es ihm am Ende, eine Mauereidechse nach der anderen an der Angel zu haben. Und tatsächlich gleicht sein Fangwerkzeug einer klassischen Angel – allerdings ohne Haken. Mithilfe einer ausgeklügelten Knotentechnik hat er aus Zahnseide eine Art Lasso konstruiert, mit dem er die Mauereidechsen fängt. „Ich habe es auch schon mit Angelschnur und Nähfaden ausprobiert, bin dann aber bei der Zahnseide hängengeblieben“, erzählt der Tüftler mit der ruhigen Hand. Die nämlich braucht er, wenn er die Tierchen geschickt und mit ganz viel Feingefühl fängt.

Schon 250 Stück gefangen

Wagemann passt auf, dass den Reptilien, die ausgewachsen bis zu 25 Zentimeter groß werden können, dabei nichts passiert. Gerät eine Mauereidechse doch mal in Panik, kann es vorkommen, dass sie ihren Schwanz abwirft, der sich aufgrund aktiver Muskeln und Nerven noch eine Zeit lang bewegen kann. „Wenn die Eidechse ihren Schwanz verliert, ist das schon fatal, denn dort befindet sich ihre Fett- und Nährstoffreserve“, erläutert der Fachmann. Doch dieser Fall komme sehr selten vor, sagt Wagemann. Eine einzige von mittlerweile fast 250 auf dem Areal neben dem Heinrich-Pesch-Haus gefangenen Mauereidechsen habe ihren Schwanz aus Angst abgeworfen. In verkürzter Form könne dieser übrigens nachwachsen, sagt der Experte.

Kühles Wetter ein Problem

Das Fangen mit der Schlinge sei neben einer Falle die schonendste Art, betont Wagemann, der „Eidechsenversteher“. Seit Ostern ist er auf dem zehn Hektar großen Gelände unterwegs, das in naher Zukunft mit rund 580 Wohnungen für bis zu 1500 Menschen bebaut werden soll. Und so manches graue Haar ist ihm in dieser Zeit gewachsen. Grund: das Wetter. „Der April war so ungewöhnlich kalt und feucht wie noch nie“, erläutert Wagemann, der aus einer Biologen-Familie stammt und nach eigener Aussage schon mit drei Jahren seinen ersten Frosch auf Elba gefangen hat. Bei solchen Temperaturen komme keine Mauereidechse freiwillig aus ihrem Versteck heraus.

Der Diplom-Biologe erinnert sich an ein ganz besonders renitentes Exemplar einer Mauereidechse auf dem Pesch-Areal. Als sich schon fast die Schlinge um ihren Hals gelegt hatte, entwischte sie in ein Mauseloch, wo sie fortan fast zwei Stunden saß und ihren Fänger frech anblinzelte, während dieser geduldig warten musste, um sie schlussendlich wie all die anderen Eidechsen-Kollegen auch, in eine mit Stroh, Holz und Gräsern ausstaffierte Kunststoffkiste zu bugsieren und auf die andere Seite der Straßenbahntrasse zu transportieren. Dort nämlich befindet sich das Ersatzhabitat der Mauereidechsen, wie der Fachmann sagt, also ihr neues Zuhause.

Suche geht weiter

Noch ist Wagemann auf dem weitläufigen Gelände weiter auf der Suche nach Mauereidechsen, die er in ihr neues Heim überführen möchte. Das Osterwochenende sei gigantisch gewesen, 164 Reptilien konnten an den beiden Tagen umgesiedelt werden. Allerdings gab es auch Tage, da herrschte Flaute. „Man steckt nicht drin“, sagt Wagemann. Meist reiche schon ein warmer Tag aus, um die wechselwarmen Eidechsen aus ihrem Versteck zu locken. Die nämlich lieben das Bad in der Sonne oder zumindest die Wärme, um Energie zu tanken und die Körpertemperatur zu regulieren. Ein bis maximal zwei „Abfänger“ sind in der Regel auf der Fläche westlich des Heinrich-Pesch-Hauses unterwegs. „Mehr würde keinen Sinn machen und wäre eher kontraproduktiv“, erläutert Wagemann. Zu viel Lärm und Unruhe würden die Reptilien vertreiben und das Fangen der EU-weit geschützten Mauereidechse wäre deutlich schwieriger. Noch haben sich einige Reptilien auf dem weitläufigen Gelände geschickt versteckt. Und die Zeit für Wagemann läuft. Bald soll der Bau beginnen.