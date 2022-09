Ein 32-Jähriger hat laut Polizei am Mittwoch einen Geldbeutel mit 700 Euro Bargeld vor einem Supermarkt am Bernhard-Timm-Platz (Nord) gefunden. Er kontaktierte direkt die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten erschien eine 76-Jährige, die ziemlich aufgelöst nach ihrem Portemonnaie suchte. Sie hatte zuvor das Bargeld bei einer Bank abgehoben, um eine Rechnung zu bezahlen. Erleichtert nahm die Seniorin ihren Geldbeutel entgegen. Sie bat dem 32-Jährigen einen Finderlohn an, den er jedoch dankend ablehnte.