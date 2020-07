Über diesen Besuch haben sich die Polizisten der Oppauer Inspektion am Mittwoch ganz besonders gefreut: Eine 50-Jährige kam und übergab den Beamten einen Geldbeutel, der mindestens 8000 Euro enthielt. Sie sagte, dass sie den Geldbeutel morgens beim Einkaufen auf dem Real-Parkplatz in der Prälat-Caire-Straße (Oggersheim) gefunden habe. Sie ging danach sofort zur Polizei. Die Polizisten bedankten sich bei der ehrlichen Finderin und übergaben den Geldbeutel an das städtische Fundbüro. Dort kann sich der Besitzer melden. Er bekommt sein Geld und den Geldbeutel zurück, wenn er nachweisen kann, dass er tatsächlich der Besitzer ist.