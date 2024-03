Ewald Paul, der Ehrenvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Maudach, ist am 18. März im Alter von 89 Jahren gestorben. Paul hatte sich sein Leben lang für Familie, Sozialpolitik und Arbeiterwohlfahrt eingesetzt, heißt es vom Ortsverein. Geprägt durch sein Elternhaus trat Paul mit 17 Jahren in die SPD ein. Nach seinem Umzug nach Maudach engagierte er sich hier ab 1984 20 Jahre lang im Ortsbeirat. Seit 1953 war Paul Mitglied der Gewerkschaft. 1968 wurde er hauptberuflich Mitarbeiter beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), bis er 1973 zum Geschäftsführer der Gewerkschaft IG Bauen Agrar und Umwelt berufen wurde. In Maudach war er von 1982 bis 2015 Vorsitzender der Awo. Unter seiner Leitung wurde 1995 ein offener Jugendtreff eingerichtet, der bis heute erfolgreich arbeitet. Zudem hat er als Mitglied der Landesversicherungsanstalt Rheinland Pfalz in Rentenversicherungsangelegenheiten beraten. 20 Jahre war Paul als ehrenamtlicher Arbeitsrichter. Für sein sozialpolitisches Engagement in Partei, Gewerkschaft und Awo wurde Ewald Paul mit der Bürgerschaftsmedaille der Stadt Ludwigshafen sowie 1992 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.