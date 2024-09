Stimmt der Stadtrat am Montag dem Vorschlag der Verwaltung zu, wovon auszugehen ist, dann wird Ludwigshafen bald vier neue Ehrenringträger haben: Gewürdigt werden sollen die Verdienste der ehemaligen Stadträte Rita Augustin-Funck, Heinrich Jöckel (beide CDU), Günther Henkel ( SPD) und Monika Kleinschnitger (Grüne). Die Verleihung soll beim Neujahrsempfang am 8. Januar 2025 erfolgen. Augustin-Funck gehörte dem Stadtrat 20 Jahre an und war 15 Jahre lang Ortsvorsteherin in Maudach. Bundesverdienstkreuzträger Jöckel aus Oppau prägte den Stadtrat ebenso 30 Jahre wie Kleinschnitger. Henkel saß 15 Jahre im Stadtrat und war zehn Jahre lang Ortsvorsteher in Friesenheim. Augustin-Funck, Henkel und Jöckel waren zudem in ihren Ortsbeiräten aktiv.