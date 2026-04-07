In Ludwigshafen engagieren sich über 25.000 Menschen ehrenamtlich. Die Ehrenamtskarte würdigt ihren Einsatz.

Die Ehrenamtsbörse VEhRA ist im Auftrag der Stadt verantwortlich für das Antragsverfahren. Bislang wurden über 1000 Ehrenamtskarten ausgegeben. „Dennoch bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden“, kritisiert der Vorsitzende der Ehrenamtsvermittlung VEhRA, Jürgen Hundemer.

Die Ehrenamtskarte, die im Scheckkartenformat ausgestellt wird, ist ein Dankeschön an Menschen, die sich für die Stadtgesellschaft einsetzen. „Sie verbindet Wertschätzung mit geldwerten Vergünstigungen und ist für Ehrenamtliche kostenlos“, erklärt Hundemer. In Ludwigshafen sind dies beispielsweise der ermäßigter Eintritt in die kommunalen Bäder, in Wechsel- und Sonderausstellungen im Wilhelm-Hack Museum und Ermäßigungen auf Einzelkarten zu den eigenen Konzerten der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

Die Karte ist zwei Jahre gültig und kann danach erneut beantragt werden. Anspruch darauf haben Personen, die mindestens 14 Jahre alt sind und sich durchschnittlich fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagieren, ohne dafür eine pauschale finanzielle Entschädigung zu erhalten. Die ehrenamtliche Tätigkeit kann auch bei verschiedenen Trägern oder in Form von zeitintensiven Einzelprojekten erfolgen. Voraussetzung ist zudem, dass die Tätigkeit auf längere Dauer ausgelegt ist und in der Regel bereits mindestens ein Jahr ausgeübt wird. Eine Variante der Karte ist die Jubiläumskarte. Sie gilt ohne zeitliche Begrenzung und kann auch von langjährig Engagierten beantragt werden, die die geforderten Stunden nicht mehr leisten können. Formulare sind online unter www.vehra-lu.de/Projekte erhältlich.