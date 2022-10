Es ist ein Aufruf an die Vereine und Institutionen in der Stadt Ludwigshafen, ehrenamtlich tätige Helferinnen und Helfer mit der Ehrenamtskarte auszuzeichnen: „Leider wird diese Chance immer noch zu wenig genutzt“, sagt Juergen Hundemer, Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Ehrenamts (Vehra), und gibt das Ziel aus, bis zum Ende des Jahres die 1000ste Ludwigshafener Ehrenamtskarte überreichen zu wollen. Stand heute seien bisher knapp 900 solcher Karten ausgegeben worden. „Inhaber von Ehrenamtskarten können alle Vergünstigungen, die in Rheinland-Pfalz angeboten werden, nutzen!“, betont Hundemer. Erhalten kann die Ehrenamtskarte, wer mindestens 14 Jahre alt ist, sich durchschnittlich mindestens fünf Stunden pro Woche beziehungsweise 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagiert und dafür keine pauschale finanzielle Entschädigung erhält. Antragsformulare gibt es im Vehra-Büro, Ludwigsplatz 10, oder unter www.wir-tun-was.rlp.de (dann das Feld „Anerkennung“ anklicken) im Internet.