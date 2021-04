Die Ehrenamtsbörse Vehra zieht um. „Nach mehr als zehn Jahren bleibt uns keine andere Wahl“, sagt Vorsitzender Juergen Hundemer. „In den alten Räumen im Rathaus-Center können wir nicht bleiben.“ Hintergrund ist die Ende des Jahres geplante Schließung des Centers und der Abriss des Rathauses, mit dem 2022 begonnen werden soll.

Ein Vorteil des unfreiwilligen Umzugs: „Ab 3. Mai sind wir noch zentraler zu finden, im ersten Stock des Hauses des Handwerks am Ludwigsplatz 10“, sagt Hundemer. Im Dienstleistungszentrum Handwerk sei der Verein gut untergebracht. „Dort finden wir alle Möglichkeiten, unsere vielfältigen Projekte weiter umzusetzen. Und: Durch eine gemeinsame Nutzung von verschiedenen Räumen sparen wir erhebliche Kosten.“

500 Anfragen jährlich zu ehrenamtlichen Jobs

Der kleine Verein betreibt mehrere Projekte, darunter die Ehrenamtssvermittlung (Ehrenamtsbörse) und die Bedürftigenhilfe Tafel in der Bayreuther Straße in West. „Jährlich landen in der Ehrenamtsvermittlung etwa 500 Anfragen zu möglichen ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Stadt“, berichtet Hundemer. Ludwigshafen habe mehr als 600 Vereine und Institutionen, die vom Ehrenamt leben und auf tatkräftige Hilfe und Unterstützung angewiesen seien. Die Vermittlungsarbeit sei wegen Corona allerdings schwieriger geworden. Persönliche Kontakte könnten so gut wie gar nicht mehr stattfinden.

Interessenten am ehrenamtlichen Aufgaben könnten sich aber weiterhin gerne per E-Mail oder telefonisch an das Vehra-Büro wenden, so Hundemer. In der Woche vom 3. bis 8. Mai bleibt es umzugsbedingt geschlossen. Die Bürozeiten haben sich geändert und sind jetzt Dienstag und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr – oder nach Vereinbarung.