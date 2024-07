Justizstaatssekretär Matthias Frey hat am Dienstag Ehrennadeln des Landes an 14 ehrenamtliche Richterinnen und Richter verliehen. Gemeinsam mit dem Vizepräsidenten des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz Frank Amendt, dem Vizepräsidenten des Landgerichts Frankenthal Bernd Schwenninger, der Direktorin des Amtsgerichts Neustadt Susanna Braun und der Richterin am Arbeitsgerichts Stefanie Dunker dankte Frey den Geehrten für ihr langjähriges Engagement.

Ehrenamtliche Richterinnen und Richter kommen in der Justiz an vielen Stellen zum Einsatz: Bei den Amts- und Landgerichten bestimmen sie als Schöffen über Schuld und Strafe von Angeklagten mit. Bei den Arbeits-, Sozial-, Verwaltungs- und Finanzgerichten sowie den Kammern für Handelssachen bei den Landgerichten entscheiden sie gemeinsam mit Berufsrichterinnen und -richtern über Rechtsstreitigkeiten aus den verschiedensten Bereichen.

Die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ist eine Auszeichnung des Landes. Sie wurde am 7. August 1974 durch den damaligen Ministerpräsidenten Helmut Kohl gestiftet. Die Ehrennadel wird für eine mindestens 16-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in der kommunalen, sozialen, wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Selbstverwaltung, in Vereinigungen mit sozialen oder kulturellen Zwecken oder für vergleichbare Tätigkeiten verliehen.

Geehrt wurden aus dem Gebiet der „Ludwigshafener Rundschau“ Frank Darstein aus Altrip (Finanzgericht Rheinland-Pfalz), Gerda Riegel-Dittmann aus Ludwigshafen (Amtsgericht Ludwigshafen), Herr Horst Schwarz aus Klingenmünster (Arbeitsgericht Ludwigshafen).