Erst Stillstand und Geschäftsaufgaben, jetzt wieder belebte Shoppingmeile. Während andere Einkaufspassagen in Corona-Zeiten veröden, herrscht in der Mannheimer Innenstadt Betrieb. Was aber bleibt bei den Geschäftsinhabern tatsächlich hängen, und werden die Hygieneregeln immer noch strikt eingehalten?

Samstagvormittag, kurz vor 10 Uhr. Die Breite Straße erwacht gemächlich aus ihrem Schönheitsschlaf. Eine Floristin breitet ihre Blumenpracht vor dem Lädchen aus, die Cafés