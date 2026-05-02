Wenn die Stadtmitte Puls hat und manchmal Fieber, dann geht’s meistens ums zentrale Wohnzimmer. Zuletzt war der Berliner Platz (mal wieder) Thema im Stadtrat.

Sagen wir’s, wie es ist: Der Berliner Platz ist das (nicht besonders kuschelige) Wohnzimmer Ludwigshafens – nur dass hier täglich 40.000 Leute durchmarschieren, die Musik gelegentlich zu laut und die Atmosphäre abends schon mal recht finster ist. Ein Ort, an dem Busse kreuzen, Bahnen halten, Taxis parken, mit Drogen gehandelt, öffentlich gezecht wird und die Stadt ihren Charakter zeigt: eher rau, mal blumig, selten langweilig.

Die Polizeistatistik sagt: Insgesamt weniger Straftaten als früher. Das Bauchgefühl sagt: Kann nicht sein. Aber die Kurve der gefährlichen Körperverletzungen zeigt steil nach oben, wie am Montag im Stadtrat zu erfahren war: 72 Fälle im letzten Jahr bedeuten ein Zehnjahreshoch. 13 Mal waren Glasflaschen als Waffen im Spiel. Die Politik knarzt bei so was verlässlich wie die Tram in der Kurve: Eine Gefahrenabwehrverordnung für die Sommerwochenenden soll (wieder) her. Alkohol-, Glasflaschen-, Messerverbot – zumindest nachts und zumindest da, wo es knifflig wird.

Ist Frühjahrsmesse, geht’s am Berliner Platz trubelig zu. Foto: T. Kleb/Lukom 1000 Rosen für Passanten: Blumenaktion der Initiative „Wir vom Berliner Platz“. Archivfoto: Moray Seit Jahren ein Politikum: das „Loch“ am Berliner Platz. Foto: Michael Schmid Vertrauen ist gut, Kontrolle ist ... Karikatur: Uwe Herrmann Das „Palatineo“-Gebäude soll die Baugrube füllen. Foto: Steffen Gierescher So sieht der Entwurf fürs „Palatineo“ aus. Entwurf: Büro Max Dudler „Wir vom Berliner Platz“: Die Initiative kümmert sich auch um das Umfeld, wie hier den Platanenhain. Foto: privat Die Polizei ist häufiger am Berliner Platz gefordert. Foto: Oliver Seibel Neuer Kühlschrankrank mit kostenlosem Wasser für Stadträte im Konzertsaal des Pfalzbaus. Foto: Steffen Gierescher Foto 1 von 9

Die Fronten sind schnell gezogen. Die CDU will Ordnung schaffen, die SPD wartet auf die Prüfstempel der Aufsichtsbehörde, die Grünen heben die Augenbrauen, die AfD spricht von Symbolpolitik: Wenn nur 4,2 Prozent der Straftäter alkoholisiert seien, warum dann das Dosenradler verbieten? Netter Punkt – aber jeder, der schon einmal eine Nacht am Berliner Platz verbracht hat, weiß: Statistiken helfen weder gegen Suff noch Schlägereien. Die Realität knistert zwischen Haltestelle und Kiosk, Rheinufer und Disco.

Dabei ist der Platz viel mehr als ein Brennglas für Konflikte. Er ist Bühne, Verkehrsknoten, Treffpunkt und Terrasse für alle, die im Zentrum mehr oder weniger sinnstiftend unterwegs sind. Und während die Stadt über Verbote diskutiert, plant sie andernorts das, was dem Berliner Platz langfristig wirklich helfen könnte: mehr Schatten, mehr Bäume, weniger Pflaster, mehr Aufenthaltsqualität. Bürgerhof, Theater-, Klüber- und Kornmann-Platz werden klimafit aufgehübscht. Die Initiative „Wir vom Berliner Platz“ ruft: Bitte auch hier, bitte bald! Denn Hitzeperioden lassen sich nicht wegkontrollieren, Aufenthaltsqualität wächst nicht mit Videoüberwachung.

Die Chance liegt auf der Hand: Der „Palatineo“-Komplex soll bis 2029 das Bauloch schließen, möglicherweise ein neues Rathaus beherbergen. Wer schlau ist, denkt den Platz gleich mit: entsiegeln, begrünen, verschatten, ordnen – und zwar so, dass Veranstaltungen weiter möglich bleiben und der Nahverkehr nicht das Blätterdach rasiert. Ein Areal, das Menschen einlädt, bleibt nicht verwaist. Ein Platz, der nur durch Vorschriften funktioniert, bleibt irgendwie öde.

Zwischen Zwang und Zukunft passt ein Kompromiss: temporäre, gezielte Regeln, wo’s eskaliert – und parallel die große Kur für Stadtklima und Wohlfühlzone. Der Kommunale Vollzugsdienst und die Polizei gehen Streife. Die Stadt kultiviert grüne Ideen. Beides braucht’s: Präsenz für die Nacht, Perspektive für den Tag.

Denn am Ende entscheidet sich die Frage, ob der Berliner Platz Kriminalitätsschwerpunkt oder Stadtmittelpunkt ist, nicht in Paragrafen, sondern in der Praxis: Kommen die Leute gern, bleiben sie, fühlen sie sich sicher? Wenn ja, dann wird aus dem Wohnzimmer wieder ein Zuhause. Mit weniger Scherben, mehr Schatten – vielleicht einem Radler, legal genossen unter einer frisch gepflanzten Linde.

Dem Mikroklima zuträglich wäre auch das, was dem Stadtrat am Montag erstmals nach Jahren wieder im Konzertsaal des Pfalzbaus gegönnt wurde: ein Kühlschrank mit kostenlosem Wasser. Dem Beifall nach zu urteilen, die Top-Nachricht der Sitzung.